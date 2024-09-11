Эти легендарные звезды были любимцами многих, и их уход вызвал большой резонанс. В материале Кино 24 вы узнаете о знаменитых актерах, которые нас покинули, и о том, как их смерть объединила людей в общей скорби.

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Легендарные актеры, которые умерли

Мэттью Перри

Новость о смерти Мэттью Перри, звезды сериала "Друзья", всколыхнула все киносообщество и его поклонников по всему миру, вызвав глубокую скорбь. Известная личность умерла в октябре в Лос-Анджелесе в собственном доме. Ему было 54 года.



Мэттью Перри в сериале "Друзья" / Кадр из сериала

Сначала сообщалось, что трагедия произошла в джакузи, но результаты вскрытия показали, что утопление было вторичной причиной смерти. Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объявил, что настоящей причиной смерти стало острое воздействие кетамина. В настоящее время продолжаются судебные расследования для выяснения всех обстоятельств и установления ответственности за этот случай.

Майкл Гэмбон

Майкл Джон Гэмбон, один из самых уважаемых британских актеров, умер 28 сентября 2023 года в возрасте 82 лет. Он был награжден званием Командора Ордена Британской империи в 1998 году за свои выдающиеся достижения в искусстве.

Актер ушел из жизни в больнице после приступа пневмонии. Весь мир знает его преимущественно по роли профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, где он воплотил мудрого и харизматичного наставника. Известие о его смерти стало большим ударом, особенно для фанатов вселенной Гарри Поттера, которые потеряли одного из самых любимых икон кино.



Майкл Гэмбон в "Гарри Поттере" / Кадр из фильма

Шеннен Догерти

14 июля мир узнал о смерти Шеннен Догерти. Актриса долгое время боролась с раком молочной железы, и, несмотря на все надежды на лучшее, она не смогла преодолеть болезнь. Шеннен была откровенной относительно своих мыслей о смерти, делясь своими переживаниями и страхами, в частности, она больше всего переживала за свою маму.



Шеннен Догерти в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" / Кадр из сериала

Хотя Шеннен Догерти была известна как довольно скандальная личность, ее смерть стала большим ударом для мира кинематографии и огорчила многих фанатов. Ее уход вызвал широкий резонанс, поскольку актриса оставила значительный след в сериальном и кинематографическом мире, в частности благодаря своим ролям в "Беверли-Хиллз, 90210" и других проектах.