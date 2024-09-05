Прокурор Мартин Эстрада заявил в судебных документах, что оба подсудимых использовали уязвимость Перри к зависимости для собственной выгоды. По словам Эстрады, Сальвадор Пласенсия, как врач, и Джасвин Сангха, как поставщик наркотиков, действовали совместно, предоставляя Перри препараты, что привело к его трагической смерти.

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Сангху и Пласенсию арестовали 15 августа. Им предъявили несколько обвинений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в частности кетамина.

Сангху обвиняют в сговоре с целью распространения кетамина, незаконном хранении и распространении этого наркотика. В частности, ей предъявили обвинения по пяти пунктам в продаже кетамина и за хранение метамфетамина с намерением его распространения. Кроме того, она виновата в том, что поддерживала помещение, где хранились наркотики.

Пласенсия столкнулся с обвинениями в распространении кетамина по семи пунктам, а также в подделке документов. Говорят, что он работал вместе с доктором Марком Чавесом, который уже признал свою вину и должен предстать перед судьей 2 октября.

Если Сангху признают виновной по всем обвинениям, ей грозит обязательное минимальное наказание в виде 10 лет и максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Пласенсии грозит до 10 лет за каждое обвинение, связанное с кетамином, и до 20 лет за каждую фальсификацию записей,

– говорится в заявлении офиса прокурора Эстрады.

Звезда сериала "Друзья" умер 28 октября 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Его внезапная смерть вызвала глубокий шок среди поклонников и коллег.

В декабре был обнародован отчет о вскрытии, согласно которому причиной смерти актера стало острое отравление кетамином. Поэтому сегодня продолжают появляться все новые подробности о деле.