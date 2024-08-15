Судебно-медицинская экспертиза установила, что он умер в результате острого отравления кетамином. Поэтому, полиция Лос-Анджелеса совместно с федеральными органами власти провела расследование, результаты которого уже можно увидеть.

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Следствие установило, что уровень кетамина в организме Мэттью был чрезвычайно высоким, что сопоставимо с дозами, которые обычно вводят для общей анестезии во время хирургических процедур. Правоохранители подтвердили, что этот кетамин не был предназначен для лечения тревоги и депрессии актера. В ходе обыска подозреваемых были обнаружены текстовые сообщения, содержащие информацию о Перри, кетамин и детали сделки, включая цену наркотика.

По данным иностранных СМИ, среди арестованных – по меньшей мере один врач и несколько дилеров, которые вероятно организовали поставки кетамина Перри.

Стоит отметить, что хотя звезды сериала "Друзья" ранее проходил курс кетаминовой терапии от депрессии, его последний легальный сеанс состоялся более чем за неделю до смерти. Это исключает возможность происхождения роковой дозы препарата из легальных источников. Тело актера было найдено в бассейне его дома в Пасифик Палисейдс. Поскольку расследование продолжается, другие подробности относительно арестов и личности задержанных остаются нераскрытыми.