Судово-медична експертиза встановила, що він помер внаслідок гострого отруєння кетаміном. Відтак, поліція Лос-Анджелеса спільно з федеральними органами влади провела розслідування, результати якого вже можна побачити.

Не пропустіть 3 сильні фільми, які потрібно подивитися, коли втратили сенс життя

Слідство встановило, що рівень кетаміну в організмі Меттью був надзвичайно високим, що можна порівняти з дозами, які зазвичай вводять для загальної анестезії під час хірургічних процедур. Правоохоронці підтвердили, що цей кетамін не був призначений для лікування тривоги й депресії актора. В ході обшуку підозрюваних були виявлені текстові повідомлення, що містили інформацію про Перрі, кетамін та деталі угоди, включаючи ціну наркотику.

За даними іноземних ЗМІ, серед заарештованих – щонайменше один лікар та кілька дилерів, які ймовірно організували постачання кетаміну Перрі.

Варто зазначити, що хоча зірки серіалу "Друзі" раніше проходив курс кетамінової терапії від депресії, його останній легальний сеанс відбувся більш ніж за тиждень до смерті. Це виключає можливість походження фатальної дози препарату з легальних джерел. Тіло актора було знайдено в басейні його будинку в Пасіфік Палісейдс. Оскільки розслідування триває, інші подробиці щодо арештів та особи затриманих залишаються нерозкритими.