Попри те, що Меттью Перрі помер ще 28 жовтня, правоохоронні органи досі намагаються з'ясувати, як актор отримав настільки високий рівень кетаміну у своєму організмі. У матеріалі дізнаєтесь подробиці розслідування.

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Розслідування смерті Меттью Перрі: подробиці

Попри те, що смерть знаменитості врешті-решт класифікували як нещасний випадок, поліція докладає зусиль, щоб встановити, як актор отримав настільки високий рівень кетаміну у своєму організмі. Головне завдання розслідування – визначити, хто і за яких обставин надав йому рецептурний препарат.

За словами судового експерта, Перрі проводив інфузійну терапію кетаміном від тривоги та депресії кілька днів до своєї смерті. Остання відома ін’єкція була зроблена півтора тижня тому. Це означає, що кетамін, виявлений в його організмі під час аутопсії, актор отримав не під час проведення зазначеної процедури.

Що каже судмедексперт про смерть Перрі

Згідно з висновком медичного експерта, на момент смерті Перрі залишався тверезим протягом 19 місяців. В його організмі не було виявлено слідів наркотиків, а в будинку також не було знайдено жодних речовин.

За даними медичного експерта з Лос-Анджелеса, в шлунку Перрі виявлено сліди кетаміну, який іноді використовується для лікування депресії. Дослідження показало, що рівень кетаміну в його крові був схожий на той, що використовується під час загальної анестезії.

Також було виявлено ознаки утоплення, ішемічної хвороби серця та впливу бупренорфіну – препарату, який використовується для лікування опіоїдної залежності, про який Перрі відкрито розповідав в інтерв'ю та своїх мемуарах. Всі ці фактори сприяли його смерті.