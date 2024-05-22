Несмотря на то, что Мэттью Перри умер еще 28 октября, правоохранительные органы до сих пор пытаются выяснить, как актер получил настолько высокий уровень кетамина в своем организме. В материале узнаете подробности расследования.

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Расследование смерти Мэттью Перри: подробности

Несмотря на то, что смерть знаменитости в конце концов классифицировали как несчастный случай, полиция прилагает усилия, чтобы установить, как актер получил настолько высокий уровень кетамина в своем организме. Главная задача расследования – определить, кто и при каких обстоятельствах предоставил ему рецептурный препарат.

По словам судебного эксперта, Перри проводил инфузионную терапию кетамином от тревоги и депрессии несколько дней до своей смерти. Последняя известная инъекция была сделана полторы недели назад. Это означает, что кетамин, обнаружен в его организме во время аутопсии, актер получил не во время проведения указанной процедуры.

Что говорит судмедэксперт о смерти Перри

Согласно заключению медицинского эксперта, на момент смерти Перри оставался трезвым в течение 19 месяцев. В его организме не было обнаружено следов наркотиков, а в доме также не было найдено никаких веществ.

По данным медицинского эксперта из Лос-Анджелеса, в желудке Перри обнаружены следы кетамина, который иногда используется для лечения депрессии. Исследование показало, что уровень кетамина в его крови был похож на тот, что используется во время общей анестезии.

Также были обнаружены признаки утопления, ишемической болезни сердца и влияния бупренорфина – препарата, который используется для лечения опиоидной зависимости, о котором Перри открыто рассказывал в интервью и своих мемуарах. Все эти факторы способствовали его смерти.