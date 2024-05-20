Редакція Кіно 24 спільно із партнером Favbet підібрала одні з найкращих фільмів, які розповідають про спортивних наставників. Ці високорейтингові стрічки розкажуть, що переживають тренери та яку роль вони відіграють у житті спортсменів.

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"Згадуючи титанів"

Спортивний фільм створений у 2000 році режисером Боазом Якіним. Сценарій базується на справжній історії тренера Германа Буна, який об’єднав в одній команді людей з різним кольором шкіри.

Події драми розгортаються у 1971 році в середній школі в Олександрії, штаті Вірджинія. Афроамериканця Германа Буна назначають до тренерського штабу "Титанів". Щоб пом'якшити напруження через расову дискримінацію, Бун стає головним тренером за наказом шкільного округу.

Білошкірі гравці команди починають бойкотувати матчі й тренування, однак запал стихає, коли помічником тренера стає їхній колишній наставник. Сутички через колір шкіри припиняються: все завдяки вмілому тренеру Буну та наполегливим тренуванням. Але це була лише одна перешкода на шляху до звання чемпіонів штату.

Стрічку вважають однією з найкращих серед фільмів про американський футбол. На сайті Rotten Tomatoes фільм отримав оцінку 72% від критиків та 93% від глядачів.

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"Ми – одна команда"

У 2006 році на екрани вийшла спортивна драма американського режисера Джозефа Макгінті Нікола, відомого як Макджі. Одним із продюсерів став Василь Іваник, що має українське коріння.

Фільм переносить глядача в осінь 1970 року, коли футбольна команда Університету Маршала летіла додому після поразки. Закінчуючи рейс, літак впав, а всі, хто був на борту, загинули: серед них – члени команди й тренерський склад.

Керівник університету Дональд Дедмон вирішує призупинити футбольну програму, але змінює свою думку завдяки пораді друга. Директор наймає тренера Джека Лінгела, який збирає нову команду (здебільшого з першокурсників) та намагається надихнути її на перемогу.

Зважаючи на невеликий досвід, спершу команда програє суперникам. Та наступна гра показує, що не існує нічого неможливого.

"Ми – одна команда": дивіться трейлер онлайн

"Другий шанс"

Біографічну спортивну драму створив режисер Філ Джоану у 2006 році. Вона розповідає глядачам про тих людей, які зробили помилку одного разу та повинні відбувати термін у виправній установі. Здається, що вони вже приречені, але життя готове давати ще один шанс, якщо він потрібен.

Тренер Шон Портер не відвертається від цих людей та готовий підтримати їх у важкий час. Чоловік вірить у те, що спорт здатен подарувати підліткам втрачену впевненість у собі, розвинути командний дух та дисциплінованість, що так важливо для успіху.

Шон створює футбольну команду з ув'язнених: вони не тільки грають, але й живуть за усіма правилами спорту. Стрічка дає подумати над тим, чи варто давати людям другий шанс.

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Ліга чемпіонів підходить до закінчення

Цьогорічний масштабний футбольний турнір, що проводиться між європейськими клубами, зовсім скоро завершиться. Увесь довгий шлях пройшли та дісталися до фінального матчу мадридський "Реал" та "Борруссія" Дортмунд.

Ці команди розіграють головний трофей 1 червня на "Вемблі". Нам буде за кого вболівати, адже у складі "Реалу" є українець Андрій Лунін, який доклав чимало зусиль для успіху команди. Зокрема, він виграв серію пенальті в дуелі з "Манчестер Сіті" та здійснив 12 сейвів. Зробити гру 1 червня у Лондоні цікавішою та відчути себе всередині дійства допоможе ліцензійний букмекер – компанія Favbet.

Зокрема фанати футболу можуть зробити ставку на переможця матчу. А тим, хто надає перевагу іншим видам спорту, на платформі теж знайдеться багато чого до душі.

Цікаво, що загалом до фіналу Ліги чемпіонів виходило четверо гравців з України. Це:

Андрій Шевченко, який виграв у турнір у 2003 році,

Анатолій Тимощук, який не лише ігнорує війну Росії проти України, але й живе у Санкт-Петербурзі та працює на ворога,

Олександр Зінченко, що відіграв 9 матчів у Лізі чемпіонів-2021,

та, власне, Андрій Лунін.