В 2013 году на экранах появился первый спин-офф сериала "Рейвенсвуд", а в 2017 – второй, который называется "Милые обманщицы: Перфекционистки". Актрисы, сыгравшие юных школьниц с непростой жизнью, до сих пор развивают свою карьеру. Однако с тех пор прошло много лет. Как они выглядят сейчас, расскажет Кино 24.

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Как изменились актрисы сериала "Милые обманщицы"

Тройэн Беллисарио – Спенсер Хастингс

Тройэн Беллисарио / Коллаж Кино 24

Эшли Бенсон – Ханна Марин

Эшли Бенсон / Коллаж Кино 24

Люси Хейл – Ария Монтгомери

Люси Хейл / Коллаж Кино 24

Шей Митчелл – Эмили Филдс

Шей Митчелл / Коллаж Кино 24

Саша Питерс – Элисон Дилаурентис

Саша Питерс / Коллаж Кино 24

О чем сериал "Милые обманщицы"

Прошел год после того, как исчезла Элисон Дилаурентис. Произошло это на ночевке, которую она организовала вместе с четырьмя подругами. Впоследствии девушку нашли мертвой. Когда остальные из компании снова встречаются, то начинают получать страшные сообщения от незнакомца. Теперь подруги хотят узнать, кто их отправляет.

"Милые обманщицы": смотрите онлайн трейлер сериала

Оказывается, что найти человека, который подписывается буквой "А", не так просто. Дело в том, что неизвестный преследователь в своих сообщениях раскрывает информацию, которую девушки даже скрывают друг от друга. Главные героини хотели бы сохранить свои секреты, а потом еще и узнают, что они не единственные, кому пишет "А".