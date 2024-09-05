В 2013 году на экранах появился первый спин-офф сериала "Рейвенсвуд", а в 2017 – второй, который называется "Милые обманщицы: Перфекционистки". Актрисы, сыгравшие юных школьниц с непростой жизнью, до сих пор развивают свою карьеру. Однако с тех пор прошло много лет. Как они выглядят сейчас, расскажет Кино 24.
Тоже интересно Как выглядят актеры "Гарри Поттера" в фильме и в реальной жизни: фотосравнение
Как изменились актрисы сериала "Милые обманщицы"
Тройэн Беллисарио – Спенсер Хастингс
Тройэн Беллисарио / Коллаж Кино 24
Эшли Бенсон – Ханна Марин
Эшли Бенсон / Коллаж Кино 24
Люси Хейл – Ария Монтгомери
Люси Хейл / Коллаж Кино 24
Шей Митчелл – Эмили Филдс
Шей Митчелл / Коллаж Кино 24
Саша Питерс – Элисон Дилаурентис
Саша Питерс / Коллаж Кино 24
О чем сериал "Милые обманщицы"
Прошел год после того, как исчезла Элисон Дилаурентис. Произошло это на ночевке, которую она организовала вместе с четырьмя подругами. Впоследствии девушку нашли мертвой. Когда остальные из компании снова встречаются, то начинают получать страшные сообщения от незнакомца. Теперь подруги хотят узнать, кто их отправляет.
"Милые обманщицы": смотрите онлайн трейлер сериала
Оказывается, что найти человека, который подписывается буквой "А", не так просто. Дело в том, что неизвестный преследователь в своих сообщениях раскрывает информацию, которую девушки даже скрывают друг от друга. Главные героини хотели бы сохранить свои секреты, а потом еще и узнают, что они не единственные, кому пишет "А".