Чтобы добавить еще больше осеннего настроения, редакция Кино 24 подготовила для вас нечто особенное – мы собрали фотосравнение звезд "Гарри Поттера" с их видом в реальной жизни. Это позволит не только окунуться в воспоминания о любимых персонажах, но и увидеть, как изменились актеры, которые дарили нам магию на экране.

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Актеры "Гарри Поттера" в фильме и в реальной жизни: фотосравнение

Дэниел Рэдклифф – Гарри Поттер



Дэниел Рэдклифф в фильме и в жизни / Коллаж Кино 24

Руперт Гринт – Рон Уизли



Руперт Гринт в фильме и в жизни / Коллаж Кино 24

Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер Гермиона Грейнджер



Эмма Уотсон в фильме и в жизни / Коллаж Кино 24

Том Фелтон – Драко Фелвой



Том Фелтон в фильме и в жизни / Коллаж Кино 24

Осень создает идеальные условия для повторного просмотра этой культовой серии фильмов, даря уют и ностальгию. Поэтому пересматривайте "Гарри Поттер" снова и окунитесь в фантастическую атмосферу любимых героев.