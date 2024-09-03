Кино 24 предлагает лаконичные и интересные сюжеты, которые можно посмотреть за один вечер. Напряженная интрига, остроумные и находчивые герои, дополнительная романтическая линия, множество загадок и ложных ходов – в них есть все для приятного вечера.

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"Презумпция невиновности"

8 эпизодов

Известный адвокат и заместитель прокурора Расти Сабич узнает о смерти своей коллеги Кэролин. Женщина была связана и убита так, как это делал серийный убийца, которого она засадила за решетку.

Расти берется за расследование, но становится подозреваемым № 1 – оказывается, они были тайными любовниками, хотя у Расти – жена и двое детей-подростков... Главному герою остается в одиночку найти убийцу, чтобы доказать свою невиновность и наказать убийцу любовницы. Интересный, напряженный, с неожиданным финалом.

"Презумпция невиновности": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"ДВРЗ. Воздушная тревога"

4 эпизода

Киев, военные времена. В отдаленном районе столицы ДВРЗ находят мужчину, убитого с помощью дрона. Участковый Сергей Бондарь начинает расследование, но дело передают в контрразведку. Майором, ведущим следствие, оказывается давняя знакомая Бондаря – Варвара Конан. Вместе с ней и неизменным напарником Петром Дзюбой они выходят на след российского шпиона, который всегда на шаг впереди наших следователей.

"ДВРЗ. Воздушная тревога" – последняя часть франшизы об участковом с ДВРЗ Сергее Бондаре, премьера мини-сериала с 9 сентября на канале ICTV2.

"ДВРЗ. Воздушная тревога": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Каштановый человечек"

6 эпизодов

На детской площадке в отдаленном районе Копенгагена находят тело женщины с одной рукой. А рядом с жертвой – сделанную из каштанов фигурку. На молодую детективку, ведущую дело, ждет еще одна ужасная находка – отпечатки пальцев девочки, пропавшей год назад. Жуткий, глубокий, непредсказуемый сюжет, в котором все части мозаики сложатся только в последней серии.

"Каштановый человечек": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Анатомия скандала"

6 эпизодов

Идеальный мир Софи, жены харизматичного политика Джеймса, разрушается, когда СМИ разносят новость о его измене. Однако бывшая любовница обвиняет политика в изнасиловании, и начинается процесс. Дело раскручивается неожиданно – еще одна женщина обвиняет Джеймса в том же преступлении, совершенном много лет назад... Против него выступает звездная адвокат Кейт, которая почему-то уверена в преступлениях политика. Но в этой истории многие совсем не тот, кого из себя представляют.

"Анатомия скандала": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Три сосны"

8 эпизодов

Где-то на севере канадской провинции, в небольшом сонном городке Три сосны происходит страшное преступление. Во время турнира по керлингу от разряда электричества погибает местная знаменитость, которая всем в поселке успела насолить. И хотя тамошние полицейские очень хотят признать инцидент несчастным случаем и быстренько закрыть дело, инспектор полиции Арман Гамаш уверен: это убийство, даже казнь. И оказывается, в провинциальном поселке почти каждому есть что скрывать..

"Три сосны": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Выбирайте ленту, которая заинтриговала вас больше всего и наслаждайтесь просмотром.