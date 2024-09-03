Кіно 24 пропонує лаконічні та цікаві сюжети, які можна подивитися за один вечір. Напружена інтрига, дотепні й кмітливі герої, додаткова романтична лінія, безліч загадок і хибних ходів – в них є все для приємного вечора.

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"Презумпція невинуватості"

8 епізодів

Відомий адвокат і заступник прокурора Расті Сабіч дізнається про смерть своєї колеги Керолін. Жінка була зв'язана і вбита так, як це робив серійний вбивця, якого вона засадила за ґрати.

Расті береться за розслідування, але стає підозрюваним № 1 – виявляється, вони були таємними коханцями, хоча у Расті – дружина і двоє дітей-підлітків… Головному герою залишається самотужки знайти вбивцю, щоб довести свою невинуватість і покарати вбивцю коханки. Цікавий, напружений, з несподіваним фіналом.

"Презумпція невинуватості": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"ДВРЗ. Повітряна тривога"

4 епізоди

Київ, воєнні часи. У віддаленому районі столиці ДВРЗ знаходять чоловіка, вбитого за допомоги дрона. Дільничний Сергій Бондар починає розслідування, але справу передають у контррозвідку. Майором, що веде слідство, виявляється давня знайома Бондаря – Варвара Конан. Разом з нею і незмінним напарником Петром Дзюбою вони виходять на слід російського шпигуна, який завше на крок попереду наших слідчих.

"ДВРЗ. Повітряна тривога" – остання частина франшизи про дільничного з ДВРЗ Сергія Бондаря, прем'єра мінісеріалу з 9 вересня на каналі ICTV2.

"ДВРЗ. Повітряна тривога": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Каштановий чоловічок"

6 епізодів

На дитячому майданчику у віддаленому районі Копенгагену знаходять тіло жінки з однією рукою. А поруч з жертвою – зроблену з каштанів фігурку. На молоду детективку, що веде справу, чекає ще одна жахлива знахідка – відбитки пальців дівчинки, що зникла рік тому. Моторошний, глибокий, непередбачуваний сюжет, в якому усі частини мозаїки складуться лише в останній серії.

"Каштановий чоловічок": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Анатомія скандалу"

6 епізодів

Ідеальний світ Софі, дружини харизматичного політика Джеймса, руйнується, коли ЗМІ розносять новину про його зраду. Проте колишня коханка звинувачує політика у зґвалтуванні, і починається процес. Справа розкручується несподівано – ще одна жінка звинувачує Джеймса у тому самому злочині, скоєному багато років тому… Проти нього виступає зіркова адвокатка Кейт, яка чомусь впевнена у злочинах політика. Але в цій історії багато хто зовсім не той, кого з себе удає.

"Анатомія скандалу": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Три сосни"

8 епізодів

Десь на півночі канадської провінції, в невеличкому сонному містечку Три сосни відбувається страшний злочин. Під час турніру з керлінгу від розряду електрики гине місцева знаменитість, яка усім в селищі встигла насолити. І хоча тамтешні поліцейські дуже хочуть визнати інцидент нещасним випадком і швиденько закрити справу, інспектор поліції Арман Гамаш впевнений: це вбивство, навіть страта. І виявляється, у провінційному селищі майже кожному є що приховувати…

"Три сосни": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

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