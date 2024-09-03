Саме тому кінотворці продовжили працювати над створенням нових серій. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що відомо про 2 сезон та де можна подивитись перші епізоди.

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2 сезон "Жіночого лікаря. Нове життя" уже доступний для перегляду: де дивитись

Перші епізоди довгоочікуваного другого сезону серіалу "Жіночий лікар" вже стали доступними для перегляду на YouTube. Шанувальники можуть насолодитися продовженням цієї медичної драми, яка завоювала популярність серед глядачів завдяки захопливим сюжетам і талановитим акторам.

Відомо, що нові серії виходять на телеканалі "1+1 Україна" з понеділка по четвер о 20:00, тож глядачі мають можливість слідкувати за розвитком подій.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн 1 серію 2 сезону

На YouTube вже доступні дві перші серії, що дає можливість глядачам зануритися у новий сезон улюбленого серіалу.

Перші відгуки на 2 сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"

У мережі вже з'явилися перші відгуки про новий сезон серіалу. Глядачі не приховують свого захоплення та емоцій, ділячись враженнями про переглянуті епізоди. Вони радіють, що після тривалого очікування нарешті з'явилася можливість подивитися продовження улюбленої історії. Ось, що вони пишуть:

"Більш ніж пів року очікування й ось він наш другий сезон, дякую усім хто доклав зусилля до створення цього шедевра!"

"Подобаються акценти в цьому серіалі! Нехай такі фільми будуть присвячені всім людям, хто бореться за Україну, хто рятує життя."

"Подивилась серію на одному диханні, вдячна автору та акторам за хвилини насолоди, таке все рідне!"

"Розплакалася на моменті розмови Руденко та Гончара, бо чоловік теж обрав піти служити, а не дочекатися бронювання та бути поруч."

"Момент закінчення серії – це треш... як дочекатись завтрашніх серій?"

"Перший сезон лоскотав нерви, а другий з перших серій вже доводить до завмирання"

Обирайте зручний для вас час та переглядайте стрічку на YouTube. Уже перші епізоди зможуть полоскотати вам нерви.