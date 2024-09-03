Проте деяким акторам, які родом з України, навіть війна не змогла відкрити очі та допомогти перейти на сторону правди. Вони продовжують будувати кар'єру у Росії та, схоже, зовсім не шкодують про свій вибір, пише Кіно 24.

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Мирослава Карпович

Мирослава Карпович здебільшого знайома глядачам з російського серіалу "Татусеві дочки", який довгий час транслювало українське телебачення. Нещодавно вийшов новий сезон стрічки, у якому можна побачити й акторку українського походження. Сама Мирослава, нагадаємо, народилася у Бердянську.

Андрій Молочний

Андрій Молочний разом з Сергієм Притулою знімався в українському скетч-шоу "Файна Юкрайна". Історія про Антона і Марічку принесла обом чоловікам шалену популярність. Поки Притула ще з 2014 року активно допомагає українському війську, Молочний продовжує жити у Росії й підтримувати путінський режим.

Андрій Молочний та Сергій Притула / Кадр зі скетч-шоу "Файна Юкрайна"

До слова Сьогодні вони підтримують Путіна: 3 російські актори, які роками знімалися в Україні

Віталій Гогунський

Актор Віталій Гогунський родом з міста Кременчук, що на Полтавщині. Однак з початку повномасштабного вторгнення зірка серіалу "Універ" обрав проросійську позицію. Він приїжджає до російських військових на Донбас, розважає російських глядачів та говорить всіляку маячню про Україну, зокрема про Революцію Гідності.

Галина Безрук

Галина Безрук – зірка українських серіалів "Будиночок на щастя", "Слуга народу" і "Останній москаль". Сама акторка народилася у місті Краматорськ, однак вже довгий час проживає і працює в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Безрук продовжує замовчувати криваву війну.

Нонна Гришаєва

Нонна Гришаєва – ще одна українка-зрадниця, відома за серіалом "Татусеві дочки". Вона та Мирослава Карпович виконали у ньому ролі матері й доньки. Можливо, багато хто здивується, але акторка родом з українського міста Одеса. Однак зараз Нонна працює у Росії та навіть має звання Заслужена артистка Російської Федерації.