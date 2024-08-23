Один з аспектів, який варто згадати в контексті культурної спадщини України, стосується кіноіндустрії. Багато фільмів, створених українськими митцями або на українських студіях, тривалий час вважалися російськими. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, про які стрічки йдеться.
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Українські фільми, які вважали російськими
- "Жіночий лікар": Сучасний український серіал "Жіночий лікар. Нове життя" бере свій початок з проєкту "Жіночий лікар", у якому на початку знімалися російські актори. Через це чимало українців вважали, що серіал є російського виробництва. Однак, з розвитком нового формату, стрічка чітко визначила свою приналежність до українського кінематографа.
Сюжет серіалу розгортається навколо пологового будинку обласної клінічної лікарні. Центральна лінія розповідає історію талановитого акушера-гінеколога, який, залишивши престижну посаду в столиці через особисті обставини, повертається у своє рідне провінційне місто. Там він починає працювати лікарем-ординатором у місцевому пологовому будинку. Нове життя в нових умовах стає для нього викликом, але водночас відкриває можливості для переосмислення професійної та особистої долі.
"Асистентка": Ще одна українська стрічка, у якій поруч з українськими акторами працювали й росіяни, через що багато людей помилково вважають цей проєкт російським. Однак насправді це українська робота, де центральну роль грає талановита українська акторка Дар'я Легейда.
За сюжетом, головна героїня, Настя, зображується як приємна, завжди усміхнена молода жінка, але вона все ще неодружена, що вносить певний дисонанс у її життя. Настю зіграла Дар'я Легейда, яка майстерно передала емоційні переживання своєї героїні. У свої 29 років Настя починає знімати "рожеві окуляри", через які раніше дивилася на світ, і нарешті стикається з жорсткою реальністю.
"Ледарі": Молода жінка Ліза Арсеньєва опиняється в надзвичайно складній ситуації, коли її життя різко змінюється. Після того, як кримінальні структури починають її переслідувати, а друзі зраджують, залишивши її без гроша, Лізу звинувачують у махінаціях і викраденні 50 мільйонів доларів. Ця сума пов'язана з її зниклим чоловіком, який загадково зникає, залишаючи її в центрі небезпечних подій.
Головну роль Лізи Арсеньєвої в серіалі виконала відома українська акторка Ольга Сумська. Її гра передала драматизм ситуації, у якій опинилася головна героїня.
Тільки після початку великої війни українські кінематографісти усвідомили, що присутність російських акторів у вітчизняних проєктах є неприйнятною. Це рішення стало символом культурного зламу, який відбувся у суспільстві та кіноіндустрії. Війна розставила пріоритети та змусила кінематографістів не лише переосмислити свою роботу, але й поставити акцент на збереженні та просуванні українських талантів.