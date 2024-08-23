Сюжет сериала разворачивается вокруг роддома областной клинической больницы. Центральная линия рассказывает историю талантливого акушера-гинеколога, который, оставив престижную должность в столице из-за личных обстоятельств, возвращается в свой родной провинциальный город. Там он начинает работать врачом-ординатором в местном роддоме. Новая жизнь в новых условиях становится для него вызовом, но одновременно открывает возможности для переосмысления профессиональной и личной судьбы.

"Ассистентка": Еще одна украинская лента, в которой рядом с украинскими актерами работали и россияне, из-за чего многие люди ошибочно считают этот проект российским. Однако на самом деле это украинская работа, где центральную роль играет талантливая украинская актриса Дарья Легейда.

По сюжету, главная героиня, Настя, изображается как приятная, всегда улыбающаяся молодая женщина, но она все еще не замужем, что вносит определенный диссонанс в ее жизнь. Настю сыграла Дарья Легейда, которая мастерски передала эмоциональные переживания своей героини. В свои 29 лет Настя начинает снимать "розовые очки", через которые раньше смотрела на мир, и наконец-то сталкивается с жесткой реальностью.