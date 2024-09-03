Однако некоторым актерам, которые родом из Украины, даже война не смогла открыть глаза и помочь перейти на сторону правды. Они продолжают строить карьеру в России и, похоже, совсем не жалеют о своем выборе, пишет Кино 24.

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Мирослава Карпович

Мирослава Карпович в основном знакома зрителям по российскому сериалу "Папины дочки", который долгое время транслировало украинское телевидение. Недавно вышел новый сезон ленты, в котором можно увидеть и актрису украинского происхождения. Сама Мирослава, напомним, родилась в Бердянске.

Андрей Молочный

Андрей Молочный вместе с Сергеем Притулой снимался в украинском скетч-шоу "Файна Юкрайна". История про Антона и Маричку принесла обоим мужчинам бешеную популярность. Пока Притула еще с 2014 года активно помогает украинской армии, Молочный продолжает жить в России и поддерживать путинский режим.

Андрей Молочный и Сергей Притула / Кадр из скетч-шоу "Файна Юкрайна"

К слову Сегодня они поддерживают Путина: 3 российских актера, которые годами снимались в Украине

Виталий Гогунский

Актер Виталий Гогунский родом из города Кременчуг, что на Полтавщине. Однако с начала полномасштабного вторжения звезда сериала "Универ" выбрал пророссийскую позицию. Он приезжает к российским военным на Донбасс, развлекает российских зрителей и говорит всякий бред об Украине, в частности о Революции Достоинства.

Галина Безрук

Галина Безрук – звезда украинских сериалов "Домик на счастье", "Слуга народа" и "Последний москаль". Сама актриса родилась в городе Краматорск, однако уже долгое время проживает и работает в России. После начала полномасштабного вторжения Безрук продолжает замалчивать кровавую войну.

Нонна Гришаева

Нонна Гришаева – еще одна украинка-предательница, известна по сериалу "Папины дочки". Она и Мирослава Карпович исполнили в нем роли матери и дочери. Возможно, многие удивятся, но актриса родом из украинского города Одесса. Однако сейчас Нонна работает в России и даже имеет звание Заслуженная артистка Российской Федерации.