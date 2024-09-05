У 2013 році на екранах з'явився перший спін-офф серіалу "Рейвенсвуд", а у 2017 – другий, який називається "Милі ошуканки: Перфекціоністки". Акторки, які зіграли юних школярок з непростим життям, досі розвивають свою кар'єру. Однак відтоді пройшло багато років. Як вони виглядають зараз, розповість Кіно 24.

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Як змінилися акторки серіалу "Милі ошуканки"

Тройен Беллісаріо – Спенсер Хастінгс

Тройен Беллісаріо / Колаж Кіно 24

Ешлі Бенсон – Ханна Марін

Ешлі Бенсон / Колаж Кіно 24

Люсі Хейл – Арія Монтгомері

Люсі Хейл / Колаж Кіно 24

Шей Мітчелл – Емілі Філдс

Шей Мітчелл / Колаж Кіно 24

Саша Пітерс – Елісон Ділаурентіс

Саша Пітерс / Колаж Кіно 24

Про що серіал "Милі ошуканки"

Пройшов рік після того, як зникла Елісон Ділаурентіс. Сталося це на ночівлі, яку вона організувала разом з чотирма подругами. Згодом дівчину знайшли мертвою. Коли решта з компанії знову зустрічаються, то починають отримувати страшні повідомлення від незнайомця. Тепер подруги хочуть дізнатися, хто їх відправляє.

"Милі ошуканки": дивіться онлайн трейлер серіалу

Виявляється, що знайти людину, яка підписується літерою "А", не так просто. Річ у тім, що невідомий переслідувач у своїх повідомленнях розкриває інформацію, яку дівчата навіть приховують одна від одної. Головні героїні хотіли б зберегти свої секрети, а потім ще й дізнаються, що вони не єдині, кому пише "А".