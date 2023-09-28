Актор сер Майкл Гембон мирно помер у лікарні після нападу пневмонії. Про це повідомила його родина.

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Помер актор Майкл Гембон: що про нього відомо

Ми з жахом повідомляємо про втрату сера Майкла Гембона. Ми просимо вас поважати нашу конфіденційність у цей болісний час і дякуємо за ваші повідомлення підтримки та любові,

– написав публіцист Клер Доббс від імені дружини Майкла леді Гембон і сина Фергюса Гембона.

Сер Майкл, який народився в Дубліні, протягом своєї п'ятдесятирічної кар'єри працював на телебаченні, у кіно, у театрі та на радіо. Він виграв чотири премії BAFTA.

Однією з найвизначніших ролей актора стала його участь у виставі "Життя Галілея" у 1980-х роках. Гембона також часто запрошували на сцену Королівського національного театру, де він блискуче виконував ролі таких важливих персонажів, як Король Лір, Отелло і Марк Антоній.

Після смерті Річарда Гарріса, він взяв на себе роль Албуса Дамблдора в шести з восьми фільмів про Гаррі Поттера та став відомим на весь світ.

Майкл Джон Гембон у ролі Дамблдора / Warner Bros.

Сер Майкл також знявся у фільмі "Незрівнянний містер Фокс" (2009 рік), зіграв французького детектива Мегре та знявся у фільмі "Детектив, що співає" (2003 рік).