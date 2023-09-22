Ангуса Клауда знайшли мертвим у його будинку в Окленді, штат Каліфорнія, у липні цього року. У заяві від сім'ї актора йшлося про те, за тиждень до своєї смерті він поховав батька і важко переживав цю втрату. Відомо також, що зірка відкрито боровся із психічними захворюваннями.

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Від чого помер зірка "Ейфорії" Ангус Клауд

Днями слідство встановило, що причиною смерті стало випадкове передозування смертельною сумішшю наркотиків. Конкретно, у звіті каліфорнійської поліції вказано, що "Клауд помер від смертельної суміші метамфетаміну, фентанілу, кокаїну і бензодіазепінів".

Мати Ангуса Клауда заявила в соціальних мережах, що син "не мав наміру накласти на себе руки" і додала, що він говорив про свої плани й про свою сім'ю лише кілька годин до смерті.

Ангус Клауд / A24

Що відомо про Ангуса Клауда