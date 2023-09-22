Ангуса Клауда обнаружили мертвым в его доме в Окленде, штат Калифорния, в июле этого года. В заявлении от семьи актера говорилось, что за неделю до своей смерти он похоронил отца и тяжело переживал эту потерю. Известно также, что звезда открыто боролась с психическими заболеваниями.
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От чего умер звезда "Эйфории" Ангус Клауд
На днях следствие установило, что причиной смерти стала случайная передозировка смертельной смесью наркотиков. Конкретно в отчете калифорнийской полиции указано, что "Клауд умер от смертельной смеси метамфетамина, фентанила, кокаина и бензодиазепинов".
Мать Ангуса Клауда заявила в социальных сетях, что сын "не намеревался покончить с собой" и добавила, что он говорил о своих планах и о своей семье всего несколько часов до смерти.
Ангус Клауд / A24
Что известно об Ангусе Клауде
- Ангус получил образование в Школе производственного дизайна при Оклендской школе искусств. Во время своей работы вблизи Барклайского центра в Бруклине Энгус Клауд встретил агентку сериала "Эйфория" Дженнифер Вендитти.
- В 2019 году он начал свою актерскую карьеру в этом сериале, где сыграл роль Феско, наркоторговца. За нее он получил награду Эмми и завоевал широкую популярность. Кроме того, Ангус Клауд снялся в фильмах "Северный Голливуд" (2021 год) и "Линия" (2023 год).