Ангуса Клауда обнаружили мертвым в его доме в Окленде, штат Калифорния, в июле этого года. В заявлении от семьи актера говорилось, что за неделю до своей смерти он похоронил отца и тяжело переживал эту потерю. Известно также, что звезда открыто боролась с психическими заболеваниями.

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От чего умер звезда "Эйфории" Ангус Клауд

На днях следствие установило, что причиной смерти стала случайная передозировка смертельной смесью наркотиков. Конкретно в отчете калифорнийской полиции указано, что "Клауд умер от смертельной смеси метамфетамина, фентанила, кокаина и бензодиазепинов".

Мать Ангуса Клауда заявила в социальных сетях, что сын "не намеревался покончить с собой" и добавила, что он говорил о своих планах и о своей семье всего несколько часов до смерти.

Ангус Клауд / A24

Что известно об Ангусе Клауде