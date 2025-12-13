История, полюбившаяся украинцам: будет ли 3 сезон "Кофе с кардамоном"

1 декабря вышел 2 сезон популярного украинского сериала "Кофе с кардамоном", который получил название "Сила земли". К своим ролям вернулись любимые актеры, также появилось немало новых лиц.

Сразу после премьеры 2 сезон завоевал сердца украинских зрителей, поэтому они хотят узнать, будет ли продолжение сериала "Кофе с кардамоном". Детали читайте на сайте 24 Канала.

Будет ли 3 сезон "Кофе с кардамоном"?

Пока создатели "Кофе с кардамоном" не объявляли, следует ли ждать продолжения любимой истории зрителей. Первые два сезона легально можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ. Всего есть 18 серий.

События первого сезона разворачиваются во Львове XIX века – в период революций 1848 – 1849 годов. Это рассказ об украинке и польском шляхтиче, которые влюбились друг в друга.

Отцом 20-летней Анны является священник. Девушка живет в селе Жовква вместе со своей тетей Стефанией и ее мужем Павлом. Как-то в имение по соседству приезжает польский шляхтич Адам, который старше девушки. Так, между мужчиной и Анной возникают запретные чувства.

Для справки! Роль Адама сыграл польский актер Павел Делонг, которого продублировал Кирилл Никитенко. Анну на экране воплотила украинская актриса и продюсер Елена Лавренюк.

"Кофе с кардамоном" 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Во 2 сезоне "Кофе с кардамоном" показана жизнь Анны после смерти Адама. Она превращается в сильную женщину, на долю которой выпало много трудностей. Главная героиня должна позаботиться о детях и поместье, решить финансовые проблемы, а также не потерять дом.

Кроме того, Анну ждет любовное испытание. Ей нужно сделать выбор между амбициозным промышленником Стефаном Терлецким и влиятельным министром финансов Павелом Крушевским, которых сыграли Алексей Гнатковский и Александр Кобзарь.

"Кофе с кардамоном" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала