Объявили дату проведения Оскара-2026: когда состоится церемония и кто станет ведущим

Совсем недавно отгремела церемония награждения Оскара-2025. Голливудские звезды собрались на красной дорожке, чтобы получить свои статуэтки за выдающиеся роли, режиссуру, операторскую работу и другие номинации.

И вот, еще не успели погаснуть огни нынешней церемонии, а американская киноакадемия уже объявила дату следующей награды – Оскар-2026. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание The Guardian.

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Что известно о церемонии награждения Оскара-2026

Стало известно, что в следующем году церемония вручения премии Оскар состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе, в престижном Театре Долби. Это легендарное заведение снова станет ареной для одного из самых ожидаемых культурных мероприятий года. Начало шоу запланировано на 16:00 по местному времени, что эквивалентно 02:00 по киевскому времени.

Кроме того, организаторы уже подтвердили, что ведущим церемонии снова станет знаменитый комик, продюсер и лауреат премии "Эмми" Конан О'Брайен. Он вернется к этой роли после проведения нынешнего шоу.

Организаторы отметили, что они рады, что Конан О'Брайен снова появится на церемонии вместе с продюсерами телешоу Джеффом Россом и Майком Суини, а также исполнительными продюсерами Раджем Капуром и Кэтти Муллан. Они отметили, что в этом году команда создала чрезвычайно интересное и визуально потрясающее шоу, которое отметило номинантов и мировое киносообщество самым красивым способом.

Сам Конан О'Брайен отреагировал на решение американской киноакадемии и в шутку отметил, что единственная причина, по которой он будет вести церемонию Оскар в следующем году, заключается в том, что он хочет услышать, как Эдриан Броуди закончит свою речь. Комик вспомнил самую длинную благодарность актера Эдриана Броуди за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист".