Когда ждать "Фантастических зверей 3" – назвали дату выхода

Третья часть киноцикла выйдет в кинотеатрах 15 апреля 2022 года и будет называться "Фантастические звери: Секреты Дамблдора". О сюжете и актерах – читайте на Kino 24.

Всего запланировано пять фильмов франшизы. Предыдущие два вышли в 2016 и 2018 годах и назывались "Фантастические звери и места их обитания" и "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда". Режиссером картины стал Дэвид Йейтс, а сценарий написала Джоан Роулинг.

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Актеры и роли

В третьем фильме снялись:

Джуд Лоу в роли Дамблдора;

Эдди Редмэйн в роли Ньюта Скамандера;

Мадс Миккельсен в роли главного злодея Геллерта Гриндельвальда, которого раньше играл Джонни Депп.

Напомним, чтопосле того, как стало известно о том, что он проиграл судебный процесс, на котором рассматривались его претензии к британскому изданию The Sun. Сам актер прокомментировал, что "уважает решение студии". Warner Bros., которая практически сразу объявила о том, что выберет нового актера, который превратится в главного антагониста.

К слову, Джуд Лоу говорил, что очень счастлив сыграть будущего главу школы волшебства: "Такое ощущение, что каждый день, когда мы снимаем эти фильмы, это благословение. Я чувствую уважение, потому что все эти герои занимают особое место в сердцах людей".

О чем рассказывает серия фильмов

Создав "Фантастических зверей", создатели расширили мир Гарри Поттера, фильмы о котором выходили с 2001 по 2011 годы.

"Фантастические звери и места их обитания"

Первая часть приквела о Гарри Поттере "Фантастические звери и места их обитания" вышла в 2016 году. В центре сюжета – жизнь за 65 лет до "поттерианы". Главный герой – Ньют Скамандер, который занимается классификацией фантастических существ.

"Фантастические звери и места их обитания" 2016: смотрите трейлер

"Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда"

Вторая часть изображает события 1927 года, а действие переносится во Францию и Великобританию. Ключевой фигурой становится Гелерт Гриндельвальд (Джонни Депп). Роулинг очень лестно отозвалась об игре актера.

"Фантастические звери: Секреты Дамблдора"

Известно, что события фильма будут происходить во время Второй мировой войны. Герои картины сразятся со злом на фоне военных событий. Фанатам историй о Гарри Поттере покажут молодого Рубеуса Хагрида. Кроме этого, в фильме появится Том Риддл, который еще не успел стать Волан-де-Мортом.

Я могу сказать, что прочитал сценарий, и это очень похоже на ощущения от первого фильма, который я считаю замечательным. История ведет к масштабной битве на фоне Второй мировой войны, так что вы можете просто представить себе, следующие эпические батальные сцены,

– поделился Дэн Фоглер.

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Съемки фильма "Фантастические звери 3" были запланированы на весну 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли.

Мы уверены в успехе "Фантастических зверей" и верим, что перенос даты релиза даст создателям картины необходимое время, чтобы они смогли приложить все свое мастерство и снять фильм, который понравится всем фанатам,

– рассказал Тоби Эммерих.