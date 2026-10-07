Уже не хочу откладывать на потом свои ощущения, – интервью с KOLA о дебюте в кино, мечтах и жизни здесь и сейчас

Откровенный разговор с KOLA на фоне трансформационного этапа в жизни певицы.

Кино часто раскрывает артистов с другой стороны – позволяет увидеть их не только на сцене, но и в новых ролях и историях. Для кого-то это случайный опыт, а для кого-то – давняя мечта, к которой наконец-то выпадает возможность приблизиться. Для KOLA кино стало именно таким опытом.

Певица впервые снялась в фильме "Крашанка 2.0", где сыграла саму себя. В прокат фильм выходит уже 8 октября. 24 Канал поговорил с KOLA о ее дебюте, первых впечатлениях от съемочной площадки, сюжете картины и мечтах, которые она больше не хочет откладывать на потом.

Это ваш первый опыт в кино. Что убедило вас сказать этому проекту "да"?

Да, это мой первый опыт в кино. Я давно мечтаю попробовать себя не только в музыке, но и в актерстве, а также в роли ведущей. Поэтому, когда мне предложили сняться в кино, я подумала: почему бы не попробовать? Мне было интересно проверить себя в новом формате.

Каковы были ваши первые впечатления от съемочной площадки? Что запомнилось со съемок больше всего?

Первые впечатления – что играть в кино гораздо легче, чем я думала, потому что очень много дублей, а реплики делятся на части. Для меня это было гораздо проще, чем даже снимать клип, потому что там я то мерзну, то задыхаюсь от жары или усталости. Поэтому мне все понравилось. Но есть важное "но" – я там играла саму себя. Возможно, если бы я играла какого-то персонажа, мне было бы очень тяжело – я в этом уверена. К тому же у нас не было сложных сцен, все было просто. Поэтому я говорю исключительно о своем опыте и именно в этом фильме.

Насколько комфортно было играть саму себя перед камерой? Какие это ощущения?

Очень комфортно. Намного лучше, наверное, чем играть кого-то, но я же говорю… это все субъективно. Возможно, когда я сыграю в каком-нибудь историческом фильме о 60-х годах, я скажу, что вот это было самым крутым. А пока просто воспринимаю это как опыт, маленький шаг к мечте, и я очень благодарна продакшену за приглашение.

Как ваш муж отнесся к вашему появлению в кино – удивился или уже привык, что вы постоянно пробуете что-то новое? Что он сказал, когда узнал, что вы снялись в фильме?

Если честно, уже не помню, но он точно обрадовался этому, потому что знает, что я очень давно этого хотела. Он не ревновал и не задавал много вопросов, потому что, наверное, уже привык, что я стабильная, порядочная и честная. Он радуется всему, что приносит радость мне!

В каком жанре хотели бы дебютировать как актриса: комедия, драма, триллер или фэнтези?

Я думаю, это либо драма, либо комедия. Никакого фэнтези… я это очень не люблю. Хочется сыграть там, где будут настоящие эмоции, где будет что-то большее, чем игра. Хочется прожить маленькую жизнь.



KOLA / Фото пресс-службы артистки

В фильме ваша героиня становится частью очень личной истории о дружбе, потере и памяти. Что больше всего задело вас в этом сюжете?

Сюжет невероятный, чувственный, одновременно веселый и грустный. Он очень вдохновляет, потому что рассказывает о настоящей дружбе, которая может длиться вечно, если хотя бы кто-то один ее помнит. Зацепило то, что любовь может подтолкнуть к классным поступкам. И это не обязательно любовь мужчины к женщине или наоборот – речь идет о любви в принципе.

Если бы нужно было описать "Крашанку 2.0" одной вашей песней, какую бы вы выбрали?

Однозначно – "Ценить жизнь"! Ценить людей рядом, встречи, моменты и любить все это.

Что бы вы хотели, чтобы зрители почувствовали после просмотра этой истории?

Я бы хотела, чтобы зрители почувствовали любовь и искренность и поняли, что самая большая ценность в жизни – это люди, их отношения, чувства и энергия. Что быть добрым, искренним, чувственным – это здорово. Пусть этот фильм вдохновляет людей творить добрые дела.

Если бы одним предложением нужно было пригласить людей на этот фильм, что бы вы сказали?

Приходите на фильм, чтобы почувствовать всеобъемлющую любовь и вдохновиться на то, чтобы творить добро!



KOLA / Фото пресс-службы артистки

Героиней какого фильма хотели бы стать хотя бы на один день?

Прямо сейчас я бы хотела стать Джулией Робертс в фильме "Ешь, молись, люби". Отпустить все прошлое. Найти новых людей, новое окружение, отпустить заботы и постоянные переживания о завтрашнем дне. Хочу свободы. Хочу любви, много вкусной еды и встреч с классными людьми!

В жизни мы часто откладываем важные слова или мечты "на потом". Был ли у вас момент, когда вы поняли, что нельзя ждать?

Да! Этот момент – сейчас. Все эти годы полномасштабного вторжения я откладывала жизнь на потом, к сожалению… Сейчас учусь жить здесь и сейчас, не только для людей, но и для себя. Я очень выросла и морально, и энергетически, и духовно, поэтому сейчас замечаю, что тот круг общения, который был рядом все это время, уже довольно давно меня не радует и не подкрепляет, а наоборот – отнимает силы. И вот сейчас я уже не хочу откладывать на потом свои чувства. Думаю, я очень близка к тому, чтобы попрощаться с тем, что больше не является моим, и сказать "да" своим мечтам, желаниям и мыслям!

Какая ваша детская мечта до сих пор не сбылась?

Быть выдающимся дизайнером, шить одежду и создавать что-то особенное. Создать свой мир и пригласить в него людей.

Что вас вдохновляет?

Меня вдохновляет любовь, настоящая любовь. Вдохновляют смелые поступки людей. Вдохновляет добро.



KOLA / Фото пресс-службы артистки

Был ли момент, когда музыка помогла именно вам пережить сложный период? Поделитесь им.

Конечно. Когда есть переживания, музыка помогает выплеснуть эмоции наружу: это и слезы, и смех, и крик, и танцы. То есть она заставляет нас пробудиться и почувствовать себя. Музыка – это жизнь, это движение, это сила, которая может изменять людей на клеточном уровне, поэтому, конечно, во время моих важных событий или личных переживаний она всегда рядом. В зависимости от того, что нужно, такая и музыка. Обычно у меня это мантры и медитации – это единственное, что возвращает мне себя и ощущение в теле, что все будет хорошо.

Без какой песни вы не представляете свою жизнь?

Без песни о том, как я везде не успеваю, что мало работаю и нужно больше двигаться, а также еще больше всего знать. Эта песня звучит в моей голове почти каждое утро!

Какая ваша самая большая слабость?

Это чипсы, если вы о еде. Если о настоящей слабости… Думаю, что это моя способность накрутить себя и додумать.

Без чего вы не представляете свой день?

Без своих ритуалов по уходу за собой и своим телом, без кофе, без завтрака, без ритма.

Если ваша жизнь – это фильм, как бы он назывался?

Мой фильм назывался бы так: "Вечно в поисках истины. Путь к Богу". Мы все куда-то бежим и очень часто забываем остановиться, довериться. Я учусь этому и хотела бы обрести внутри настоящий покой и уверенность. Желаю каждому почувствовать покой внутри себя.