Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева показала, как выглядела команда украинского фильма “20 дней в Мариуполе” в противовес Навальным. Это сравнение поразило сеть.
К слову "20 дней в Мариуполе" – лучший документальный фильм по версии Оскара-2024
Как забирали Оскар Навальные и команда "20 дней в Мариуполе"
Режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка, продюсер Василиса Степаненко и другие члены команды появились на сцене кинопремии в total-black образах. Мужчины выбрали сдержанные костюмы, а женщины – лаконичные и элегантные платья. Мстислав Чернов предстал в наряде украинского бренда Indposhiv.
Таким образом команда украинского фильма отдала дань погибшим и напомнила, что Украина проходит время войны и трагедий, вызванных Россией.
В то же время семья Навальных на Оскаре-2023 составила впечатление, что пришла похвастаться. Жена российского оппозиционера Юлия выбрала тогда красное платье с открытыми плечами, а дочь – наряд кислотно-желтого цвета. Из их улыбок на лице и ярких образов не было понятно, действительно ли они переживают горе в связи с заключением мужа и отца.
Ну и давайте немножко добавим лукизма. Настолько аляповато выглядели прошлогодние Навальные. И какая изысканная команда "20 дней в Мариуполе". От женщин-документалисток глаз не оторвать,
– подчеркнула Марина Данилюк-Ермолаева.
Сравнение украинской команды и семьи Навального / Фото из фейсбука Марины Данилюк-Ермолаевой
Пользователи согласились с мнением журналистки в комментариях под сообщением.
- "Первое, о чем подумала. Какие же они/мы красивые! Украина перед миллионами зрителей выглядит абсолютно перфектно. И каждое слово Мстислава полно достоинства и правды. Гордость. Просто гордость";
- "Все в черном. Хоть черный может быть праздничным, но это также цвет грусти и траура. В этом контексте это отдельное послание к аудитории, послание о трагедии войны";
- "Я в восторге от Чернова и его команды. Они своим видом, сдержанностью, великолепным английским, презентуют Украину как страну европейской цивилизации, а не как дикарскую страну третьего мира, застрявшую в прошлом столетии";
- "Да, вспомнил их прикид с награждения. Как будто распродажу где-то ухватили. Ну а вид наших... особенно Василиса. Это топ".