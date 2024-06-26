На любой вкус: 6 смешных комедий для семейного просмотра

Комедии – это то, что нужно посмотреть, когда совсем нет настроения. Хорошие ленты помогают развеять плохие мысли и хотя бы немного отвлечься от проблем.

Украинский актер Тарас Цимбалюк, известный по роли Карпа в фильме "Поймать Кайдаша", поделился подборкой комедий на любой вкус. Это точно то, что нужно, когда вокруг столько негатива. Приятного просмотра!

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"Эйс Вентура: Розыск домашних животных"

В главной роли настоящая звезда комедий – популярный актер Джим Керри. Его персонаж – мужчина, по имени Эйс Вентура, работает детективом, который разыскивает домашних животных. Он не только мастер своего дела, но и магнит для женщин. Однажды герою поручили найти дельфина, который является любимцем людей и талисманом футбольной команды. Детектив отправляется на поиск похитителей.

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тупой и еще тупее"

В этом фильме вы также увидите непревзойденного Джима Керри, а его партнером становится американский актер Джефф Дэниелс. Их герои, Гарри и Ллойд, – давние друзья. Последний работает водителем и однажды влюбляется в пассажирку. Женщина забыла свои вещи в лимузине, но потом оказалось, что это выкуп за похищение. Ллойд хотел просто вернуть Мэри потерю, но теперь имеет дело с преступниками и ФБР. Вместе с ним в приключения попадает и Гарри.

"Тупой и еще тупее": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маска"

Похоже Тарасу Цимбалюку нравится актерская игра Джима Керри, ведь в этом фильме он также исполняет главную роль. Чиновнику Стэнли Ипкису сложно общаться со своим руководством и с женщинами. Однако вдруг он встречает Тину Кэролайн, в которую влюбляется. Бандиты специально отправили ее в банк, где работает Стэнли, чтобы поснимать место. Мужчина так и не смог завоевать сердце женщины, но как-то ему на глаза попадается зеленая маска. Теперь Ипкис – смешной зеленый человек, который постоянно попадает в безумные приключения.

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"Маска": смотрите онлайн трейлер фильма

"Достучаться до небес"

Мартин Брест и Руди Вурлицер познакомились в клинике, где лечат людей, больных раком. Оба мужчины понимают, что им осталось жить недолго. Вдруг они наталкиваются на бутылку текилы и начинают разговаривать о жизни и смерти. Так, Руди рассказывает Мартину, что никогда не был на море, только слышал, как там хорошо. Теперь Брест стремится, чтобы мечта знакомого воплотилась в реальность.

"Достучаться до небес": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохой Санта"

В фильме показан Санта-Клаус, к которому мы вообще не привыкли. Он – не добрый старый мужчина, который разносит детям подарки, а вор-рецидивист, что постоянно выпивает и уже несколько раз попадал в тюрьму.

Ежегодно Вилли и Маркус перевоплощаются в Санта-Клауса и Эльфа, которые устраиваются на работу в торговые центры, чтобы потом их обокрасть. Вилли обладает противным характером, употребляет много алкоголя и имеет зависимость от наркотиков. Но вдруг, когда наступает Рождество, ситуация меняется.

"Плохой Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поймать Кайдаша"

В украинском сериале играет сам Тарас Цимбалюк, а также Виктор Жданов, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина и другие. Сюжет ленты написан на основе повести Ивана Нечуя-Левицкого, однако со значительными изменениями. Поскольку события разворачиваются в 2000-2014 годах, а не в 1860-х.

В сериале рассказывается о вечной проблеме – об отношениях между родителями и детьми. Семья Кайдашей воспитывает двух сыновей – Карпа и Лаврина. Впоследствии ребята начинают встречаться с Мотрей и Мелашкой, с которыми потом и женятся. Обе пары постоянно имеют конфликты с родителями, поскольку живут вместе.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

Знакомьтесь с сюжетами комедий и смотрите трейлеры, чтобы выбрать то, что понравится больше всего. У Тараса действительно хороший вкус на фильмы и сериалы.