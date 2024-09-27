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Комедии, которые можно посмотреть на Netflix

"Ножи наголо: Стеклянный лук"

По сюжету комедии Бенуа Бланк – харизматичный и эксцентричный детектив, отправляется в солнечную Грецию, где его ждет новая загадка. В среде роскошных пейзажей и античных руин, он оказывается в окружении незабываемых и разноплановых персонажей, каждый из которых имеет свои тайны.

Шаг за шагом Бланк начинает раскрывать скрытые связи между подозреваемыми, сдирая слои лжи и интриг, которые они так старательно скрывали. Каждый новый поворот сюжета открывает неожиданные детали и ставит перед детективом все больше сложных вопросов.



Это увлекательное путешествие сквозь запутанную паутину тайн насыщена комедийными моментами, которые добавляют легкости и очарования развития событий.

"Ножи наголо: Стеклянный лук": смотрите онлайн трейлер фильма

"Конец е***ого мира"

Джеймсу семнадцать лет, и он убежден, что является психопатом. Его жизнь кажется ему пустой и бессмысленной, пока он не встречает Алису – новую девушку в школе, которая тоже имеет свои особенности. Алиса, так же семнадцатилетняя, отличается капризным и неудержимым характером, что сразу привлекает внимание Джеймса. Между ними вспыхивает подростковый роман, в котором Алиса решает втянуть Джеймса в свою собственную авантюру.

"Конец е***ого мира": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ссора"

По сюжету, мелкий дорожный конфликт между двумя совершенно разными людьми – неудачным подрядчиком и предпринимательницей, которая недовольна своей жизнью, – становится отправной точкой для серьезного противостояния. То, что начинается как обычная ссора на дороге, перерастает в жесткую игру, в которой каждый из них начинает высвобождать свои самые темные порывы.

"Ссора": смотрите онлайн трейлер сериала

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