Кино 24 подготовил несколько интересных комедий об отдыхе и отпуске, которые помогут сделать ваше лето еще более веселым и незабываемым. Для многих из нас это период, когда мы можем отложить все дела, окунуться в атмосферу теплых дней и провести незабываемые моменты с близкими людьми.

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"Мы – Миллеры"

В центре сюжета – Дэвид Кларк, который торгует наркотиками. Его трудно назвать примерным человеком, однако он по крайней мере не готов продавать запрещенные вещества детям. Однажды Дэвид заступается за девочку, однако у него забирают товар и деньги. Кларку нужно расплатиться с боссом, поэтому он придумывает хитрый план. Мужчина делает поставку крупной партии наркотиков за границу, делая вид, будто он отправился с семьей в отпуск.

"Мы – Миллеры": смотрите трейлер онлайн

Комедия "Мы – Миллеры" одна из высокорейтинговых среди фильмов в своем жанре. Зрители высоко оценили эту ленту.

"Королевство полной луны"

Фильм переносит зритель в 60-е годы XX века. 12-летние мальчик-бойскаут и девочка из местной семьи внезапно исчезают. После поисков подростков находят и разводят, а парня отправляют в колонию-интернат. Но взрослым не удается разрушить юную любовь.

"Королевство полной луны": смотрите трейлер онлайн

Лента была номинирована на Оскар и Золотой глобус. В частности критики высоко оценили сценарий.