Смехотерапия: 3 высокорейтинговые комедии, которые точно поднимут ваше настроение

В день смеха, 1 апреля, у нас есть прекрасная возможность развлечься и расслабиться, просматривая веселый фильм. Сегодня вечером вас ожидает настоящая смехотерапия, если вы выберете ленту из нашей новой подборки.

Смотрите в материале Кино 24, какие комедии с высоким рейтингом точно стоят вашего внимания. Смотрите трейлеры и выбирайте, какие из лент сегодня сделает ваш вечер незабываемым.

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"Голый пистолет"

Рейтинг IMDb: 7.6

Лейтенант Фрэнк Дребин, наименее компетентный полицейский, оказывается в центре событий в противостоянии с международным заговором, что нацелен на то, чтобы погубить королеву Елизавету II. К большому удивлению и радости, этот необычный лейтенант решительно выбирается из этого сложного положения, несмотря на всех врагов Ее Величества и даже превосходит знаменитого агента 007.

"Голый пистолет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Три идиота"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рейтинг IMDb: 8.4

Двое друзей отправляются на поиски пропавшего товарища. В этом путешествии их ждет непрерывное втягивание в давние споры, порча чужой свадьбы и посещение похорон. Их путешествие пролегает через опасные места, а потом начинается еще одно не совсем обычное путешествие – дорогами их памяти.

"Три идиота": смотрите онлайн трейлер фильма

"Большой куш"

Рейтинг IMDb: 8.2

Выполняя заказ американского гангстера Эйви, несколько грабителей, во главе с отъявленным игроком Фрэнки, похищают крупный бриллиант.

Один из участников банды оказывается предателем, что открывает другим преступным группировкам о ценном трофее. Это спровоцирует начало настоящей охоты на драгоценный камень.

"Большой куш": смотрите онлайн трейлер фильма

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