Самая популярная комедия на Netflix, которая вышла недавно и уже стала фаворитом среди украинцев

Если вы ищете способ разбавить мрачное настроение яркой и позитивной киноновинкой, вам стоит обратить внимание на новую комедию на Netflix. "Наша маленькая тайна" – это лента, которая вышла в 2024 году, но уже успела стать самой популярной среди украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал. Этот фильм идеально подойдет для тех, кто любит новогоднюю атмосферу и зимние праздники. Яркий сюжет, теплая атмосфера и комедийные моменты, что дарят смех, сделают ваш вечер незабываемым.

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"Наша маленькая тайна" – самая популярная комедия на Netflix: о чем сюжет

Сюжет фильма вращается вокруг двух бывших партнеров, которые до сих пор обижены друг на друга. Они неожиданно обнаруживают, что их новые избранники – брат и сестра, и в результате этого им придется провести Рождество вместе под одной крышей, при этом пытаясь скрыть свою прошлую романтическую историю. Такая необычная ситуация создает множество забавных и напряженных моментов, что характерно для романтических комедий.

"Наша маленькая тайна": смотрите онлайн трейлер фильма

Съемки фильма начались в Атланте в январе 2024 года и продолжались до конца февраля того же года. "Наша маленькая тайна" вышла на стриминговом сервисе Netflix 27 ноября 2024 года.

Фильм получил смешанные отзывы от критиков и зрителей, в частности, из-за некоторой предсказуемости сюжета и уровня юмора. Однако для украинских фанатов Лохан и любителей романтических комедий этот фильм стал приятным развлечением на праздничный период. Поэтому сейчас он является самой популярной комедией на Netflix.

Фильм сделал удивительный старт на платформе, дебютировав на первом месте в списке самых популярных фильмов уже на следующий день после своего релиза. Лента не только быстро получила популярность среди зрителей, но и закрепилась на вершине за неделю с 23 по 29 ноября, став самым популярным фильмом в мире.

За этот период фильм набрал 32,4 миллиона просмотров, что подтверждает его огромный успех и заинтересованность аудитории. Такой результат стал показателем того, насколько лента понравилась зрителям, и как быстро она завоевала популярность среди зрителей разных стран.