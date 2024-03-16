Увлекут экшеном и поднимут настроение: 4 лучших комедийных боевика

Яркие боевые сцены, феерические перестрелки, эффектное использование боевых искусств и другие элементы экшена, в которых сочетается еще и юмор и сатира – залог успеха комедийных боевиков. Немалому количеству зрителей по всему миру нравится именно этот жанр фильмов.

Когда хочется посмотреть что-то динамичное, наполненное экшеном, эффектами и одновременно веселое, смешное и такое, что повышает настроение, то на помощь приходят качественные комедийные боевики. Кино 24 собрало 4 замечательных фильма этого жанра.

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"Шпионка", 2015

История фильма рассказывает о Сьюзан Купер – 40-летней женщине, которая мечтала стать первоклассным агентом под прикрытием.

Однако, так сложилось, что голая героиня фильма выполняет рутинную работу в офисе ЦРУ. Так, в ее обязанности входит удаленно помогать агенту Брэдли Файну. Поэтому, захватывающие приключения обычно обходят Сьюзан стороной.

Однако, ситуация волею судьбы изменилась в один прекрасный для Сьюзан день. Женщине приходится ввязаться в опасную миссию, чтобы противостоять опытным преступникам.

"Шпионка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Полтора шпиона", 2016

В этой киноленте любимец миллионов Дуэйн "Скала" Джонсон предстает перед зрителями в комическом образе.

Во время учебы в школе Кельвин Джойнер был популярным спортсменом. Ежедневная рутина расстраивает героя и угрожает его, казалось бы, счастливому браку. Однако в один будничный день к Кельвину в соцсети добавляется в друзья Боб Стоун, который приглашает его встретиться в баре.

Однако Кельвин не имеет представления, кто же этот человек.

Загадочным другом оказывается бывший любитель пончиков, с которым когда-то учился главный герой в школе.

Из неудачника Стоун превратился в уверенного мужчину с "горой мышц". И вот одна его маленькая просьба вытаскивает Кельвина из зоны комфорта, превращая его жизнь в самый настоящий шпионский боевик.

"Полтора шпиона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Телохранитель киллера", 2017

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

У этого эффектного боевика достаточно высокий рейтинг. Поэтому, зрители просто в восторге от киноленты.

По сюжету, старый киллер решает дать показания против своих нанимателей, однако сам он уже не может обеспечить себе безопасность.

Фильм расскажет о двух мужчинах, которые враждуют между собой, однако вынуждены жить в одном мире и даже сотрудничать.

Наемник Дариус и охранник Майкл фактически находятся по разные стороны баррикад. Но теперь им вместе придется всего за 24 часа добраться до точки назначения.

"Телохранитель киллера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Красное сообщение", 2021

По сюжету, Джон Хартли работает криминалистом в ФБР. У него есть цель – поймать самую знаменитую и самую очаровательную воровку в мире.

Для того, чтобы "поймать" воровку, он объединяет свои усилия с одаренным аферистом Ноланом.

Совместными действиями ребята выходят на след мошенницы. Они предполагали, что она является простой, однако оказалось, что девушка не только не простая, но и в ходе событий фильма переигрывает их. Теперь это противостояние становится делом чести и герои готовы пойти на все, чтобы одолеть дерзкого противника.

"Красное сообщение": смотрите онлайн трейлер фильма

Мировой кинематограф подарил зрителям такие замечательные фильмы в жанре комедийный боевик, от просмотра которых вы точно не останетесь с плохим настроением. Поэтому приготовьте попкорн и включайте фильм, который вам больше всего пришелся по душе.