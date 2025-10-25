Тайные агенты в беде: 4 самых смешных комедийных фильма о шпионах

Фильмы о шпионах и тайных агентах всегда были весомой частью голливудского кинематографа. Даже не учитывая легендарной франшизы о Джеймсе Бонде, шпионские истории сделали этот поджанр одним из самых увлекательных.

Со временем фильмы о тайных агентах трансформировались и начали сочетать в себе юмор и комедию. 24 Канал расскажет об интересных шпионских комедиях, которые одни из лучших в своем жанре.

"Kingsman: Тайная служба"

Комедийный боевик рассказывает о жизни молодого парня, который стал преступником. Эггси очень умный, отслужил в морской пехоте, но выбрал ложный путь. Вдруг он знакомится с Гарри, которого когда-то спас отец Эггси. Тот рассказал парню о секретной организации, в которой он работает агентом. Гарри предлагает товарищу пройти обучение, чтобы также стать членом команды.

"Kingsman: Тайная служба": смотрите трейлер онлайн

"РЕД"

В центре сюжета – Фрэнк Мозес, оперативник ЦРУ, который живет счастливой жизнью после отставки. Но однажды отряд тяжеловооруженных бойцов приходит прямо в его дом. Мужчина решает бежать, взяв с собой работницу его пенсионной конторы. Фрэнк хочет выяснить, что происходит, поэтому обращается к другим старым коллегам в отставке.

"РЭД": смотрите трейлер онлайн

"Шпион"

Всю свою жизнь Сьюзен Купер мечтает стать секретным агентом. Чтобы достичь своей мечты, она устроилась в ЦРУ, однако ей досталась крайне скучная должность – аналитик и координатор шпиона Брэдли Файна. Однажды агента отправляют на задание в Болгарию, чтобы разоблачить преступника, который перевозит опасную бомбу. Но нелепый случай ставит всю операцию под угрозу.

"Шпион": смотрите трейлер онлайн

"Агент Джонни Инглиш"

Анент английской разведки Джонни Инглиш имеет особое задание: охранять главную реликвию страны, – корону, инкрустированную бриллиантами. Но ловкие грабители крадут ее прямо из-под носа агента. Но он берется за расследование и выходит на след французского бизнесмена. Удастся ли Джонни преодолеть свою неуклюжесть, чтобы помешать вору?

"Агент Джонни Инглиш": смотрите трейлер онлайн