Тайные агенты в беде: 4 самых смешных комедийных фильма о шпионах
- Фильмы о тайных агентах трансформировались, сочетая теперь юмор и комедию.
- К самым интересным шпионским комедиям относятся "Kingsman: Тайная служба", "РЕД", "Шпионка" и "Агент Джонни Инглиш".
Фильмы о шпионах и тайных агентах всегда были весомой частью голливудского кинематографа. Даже не учитывая легендарной франшизы о Джеймсе Бонде, шпионские истории сделали этот поджанр одним из самых увлекательных.
Со временем фильмы о тайных агентах трансформировались и начали сочетать в себе юмор и комедию. 24 Канал расскажет об интересных шпионских комедиях, которые одни из лучших в своем жанре.
Смотрите также 3 старые фильмы от Disney, которые вызовут приятные воспоминания
"Kingsman: Тайная служба"
Комедийный боевик рассказывает о жизни молодого парня, который стал преступником. Эггси очень умный, отслужил в морской пехоте, но выбрал ложный путь. Вдруг он знакомится с Гарри, которого когда-то спас отец Эггси. Тот рассказал парню о секретной организации, в которой он работает агентом. Гарри предлагает товарищу пройти обучение, чтобы также стать членом команды.
"Kingsman: Тайная служба": смотрите трейлер онлайн
"РЕД"
В центре сюжета – Фрэнк Мозес, оперативник ЦРУ, который живет счастливой жизнью после отставки. Но однажды отряд тяжеловооруженных бойцов приходит прямо в его дом. Мужчина решает бежать, взяв с собой работницу его пенсионной конторы. Фрэнк хочет выяснить, что происходит, поэтому обращается к другим старым коллегам в отставке.
"РЭД": смотрите трейлер онлайн
"Шпион"
Всю свою жизнь Сьюзен Купер мечтает стать секретным агентом. Чтобы достичь своей мечты, она устроилась в ЦРУ, однако ей досталась крайне скучная должность – аналитик и координатор шпиона Брэдли Файна. Однажды агента отправляют на задание в Болгарию, чтобы разоблачить преступника, который перевозит опасную бомбу. Но нелепый случай ставит всю операцию под угрозу.
"Шпион": смотрите трейлер онлайн
"Агент Джонни Инглиш"
Анент английской разведки Джонни Инглиш имеет особое задание: охранять главную реликвию страны, – корону, инкрустированную бриллиантами. Но ловкие грабители крадут ее прямо из-под носа агента. Но он берется за расследование и выходит на след французского бизнесмена. Удастся ли Джонни преодолеть свою неуклюжесть, чтобы помешать вору?
"Агент Джонни Инглиш": смотрите трейлер онлайн