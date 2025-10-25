В материале 24 Канала читайте о 3 старых фильмах от Disney. Их как раз можно посмотреть в эти выходные.

Тоже интересно Их смотрели после школы: 3 культовые мультсериалы, которые обожали миллионы

Подборка старых фильмов от Disney

"Классный мюзикл" (2006)

Трой Болтон – школьная звезда, капитан баскетбольной команды, а Габриэлла Монтес – отличница. Однажды они решают пройти прослушивание в школьный мюзикл.

Друзья школьников не в восторге. Они считают, что Трою нужно сосредоточиться на команде, а Габриэлла должна принять участие в олимпиаде. Несмотря на препятствия, девушка и парень хотят достичь цели.

"Классный мюзикл": смотрите онлайн трейлер фильма

"Camp Rock: Музыкальные каникулы" (2008)

Рок-звезда Шейн отправляется в летний лагерь для детей, которые интересуются музыкой. Парень становится их наставником, поэтому должен проявить благоразумие и отказаться от своего имиджа и привычек. Однажды он встречает Мичи – девушку с прекрасным голосом, у которой есть мечта – стать известной певицей.

"Camp Rock: Музыкальные каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шикарное приключение Шарпей" (2011)

Это спин-офф фильма "Классный мюзикл". В центре сюжета – Шарпей Эванс, которая мечтает о большой сцене. Однажды она отправляется в Нью-Йорк, чтобы пройти прослушивание в бродвейское шоу. Девушка уверена, что успех близко, однако оказывается, что продюсерам нужна ее собака.

"Невероятные приключения Шарпей": смотрите онлайн трейлер фильма