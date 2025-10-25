Сегодня мы расскажем о трех мультсериалах, которые обожали миллионы. Детали – в материале 24 Канала.

Культовые мультсериалы, которые обожали миллионы

"Приключения Джеки Чана"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий: 95

В мультсериале рассказывается о приключениях Джеки Чана – археолога из Сан-Франциско. Дядя обучил его боевым искусствам, которые помогают главному герою бороться со злом. Джеки помогает племянница из Китая Джейд Чан, которую родители отправили в США на обучение.

"Приключения Джеки Чана" / Кадр из мультсериала

"Злюки бобры"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 62

Это история о двух братьях-бобрах. Деггет имеет много энергии, он нетерпеливый, быстро опускает руки и ведет себя по-детски. Норберт – совсем другой по характеру: спокойный, уравновешенный, терпеливый, но когда злится, то становится агрессивным. Братьям нужно научиться жить самостоятельно, но это оказывается не просто.

"Злюки бобры" / Кадр из мультсериала

"Огги и Кукарачи"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий: 501

Это история про кота Огги, который живет в двухэтажном доме, любит покой, смотреть телевизор и вкусно кушать. Но его соседи – три таракана, которые делают жизнь животного невыносимой.

"Огги и Кукарачи" / Кадр из мультсериала