Однако если вы относитесь к первой категории зрителей и уже успели пересмотреть ленту, стоит обратить внимание на подобные фильмы, которые подарят такие же сильные эмоции. В материале 24 Канала мы собрали подборку невероятно атмосферных лент с историями о страстной любви.

Какие фильмы похожи на "Грозовой перевал"?

"Багровый пик"

Это страшный американский фильм режиссера, продюсера и сценариста Гильермо дель Торо. Премьера состоялась в 2015 году. В главных ролях Миа Васиковская, Джессика Честейн, Том Хиддлстон. Фильм цепляет прежде всего своей атмосферой, загадочностью и декорациями.

События разворачиваются в конце XIX века. Писательница Эдит Кашинг, которая в детстве пережила травму, влюблена в своего друга Алана МакМайкла. Но все меняется после знакомства с загадочным сэром Томасом Шарпом. С этого начинается череда запутанных событий.

"Ребекка"

Это британско-американский драматический кинотриллер 2020 года. Над лентой работал режиссер Бен Уитли и стриминговая платформа Netflix. Фильм создан по одноименному роману Дафны дю Морье. В главных ролях Лили Джеймс, Арми Хаммер и Кристин Скотт Томас.

Сюжет разворачивается вокруг состоятельного аристократа Максимилиана де Винтера, который год назад овдовел – его жена Ребекка погибла при загадочных обстоятельствах. Во время путешествия в Монте-Карло он знакомится с миссис Ван Хоппер и ее молодой компаньонкой. Со временем между Максимилианом и девушкой вспыхивает чувство, и вскоре они женятся.

"Синяя Борода"

Французский фантастический драматический фильм 2009 года. Сюжет основан на на классической сказке Шарля Перро "Синяя Борода". История о сестрах Мари-Катрин и Анну, которые вынуждены оставить католическую школу после смерти отца. С этого момента им придется бороться за свое выживание.

Что посмотреть, если не понравился "Грозовой перевал"?

Если же вам не по вкусу "Буремный перевал", можете выбрать для просмотра другие фильмы о любви. Среди них такие:

"Интервью с вампиром",

"Выживут только любовники",

"Сумерки",

"Что мы делаем в тенях"

Выбирайте ленту для просмотра и наслаждайтесь уже сегодня.