Однак якщо ви належите до першої категорії глядачів і вже встигли переглянути стрічку, варто звернути увагу на подібні фільми, які подарують такі ж сильні емоції. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку неймовірно атмосферних стрічок з історіями про пристрасне кохання.
Які фільми схожі на "Буремний перевал"?
"Багряний пік"
Це страшний американський фільм режисера, продюсера та сценариста Гільєрмо дель Торо. Прем'єра відбулася у 2015 році. У головних ролях Міа Васіковська, Джесіка Честейн, Том Гіддлстон. Фільм чіпляє насамперед своєю атмосферою, загадковістю та декораціями.
Події розгортаються наприкінці ХІХ століття. Письменниця Едіт Кашинг, яка в дитинстві пережила травму, закохана у свого друга Алана Макмайкла. Та все змінюється після знайомства з загадковим сером Томасом Шарпом. З цього розпочинається низка заплутаних подій.
"Багряний пік": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ребекка"
Це британсько-американський драматичний кінотрилер 2020 року. Над стрічкою працював режисер Бен Вітлі та стримінгова платформа Netflix. Фільм створено за однойменним романом Дафни дю Мор'є. У головних ролях Лілі Джеймс, Армі Гаммер та Крістін Скотт Томас.
"Ребекка": дивіться онлайн трейлер фільму
Сюжет розгортається навколо заможного аристократа Максиміліана де Вінтера, який рік тому овдовів – його дружина Ребекка загинула за загадкових обставин. Під час подорожі до Монте-Карло він знайомиться з місіс Ван Гоппер та її молодою компаньйонкою. З часом між Максиміліаном і дівчиною спалахує почуття, і невдовзі вони одружуються.
"Синя Борода"
Французький фантастичний драматичний фільм 2009 року. Сюжет заснований на на класичній казці Шарля Перро "Синя Борода". Історія про сестер Марі-Катрін та Ганну, які змушені залишити католицьку школу після смерті батька. З цього моменту їм доведеться боротись за своє виживання.
"Синя Борода": дивіться онлайн трейлер фільму
Що подивитись, якщо не сподобався "Буремний перевал"?
Якщо ж вам не до смаку "Буремний перевал", можете обрати для перегляду інші фільми про кохання. Серед них такі:
- "Інтерв'ю з вампіром",
- "Виживуть тільки коханці",
- "Сутінки",
- "Що ми робимо у тінях"
Обирайте стрічку для перегляду та насоложуйтесь уже сьогодні.