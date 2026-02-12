Однак якщо ви належите до першої категорії глядачів і вже встигли переглянути стрічку, варто звернути увагу на подібні фільми, які подарують такі ж сильні емоції. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку неймовірно атмосферних стрічок з історіями про пристрасне кохання.

Які фільми схожі на "Буремний перевал"?

"Багряний пік"

Це страшний американський фільм режисера, продюсера та сценариста Гільєрмо дель Торо. Прем'єра відбулася у 2015 році. У головних ролях Міа Васіковська, Джесіка Честейн, Том Гіддлстон. Фільм чіпляє насамперед своєю атмосферою, загадковістю та декораціями.

Події розгортаються наприкінці ХІХ століття. Письменниця Едіт Кашинг, яка в дитинстві пережила травму, закохана у свого друга Алана Макмайкла. Та все змінюється після знайомства з загадковим сером Томасом Шарпом. З цього розпочинається низка заплутаних подій.

"Багряний пік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ребекка"

Це британсько-американський драматичний кінотрилер 2020 року. Над стрічкою працював режисер Бен Вітлі та стримінгова платформа Netflix. Фільм створено за однойменним романом Дафни дю Мор'є. У головних ролях Лілі Джеймс, Армі Гаммер та Крістін Скотт Томас.

"Ребекка": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається навколо заможного аристократа Максиміліана де Вінтера, який рік тому овдовів – його дружина Ребекка загинула за загадкових обставин. Під час подорожі до Монте-Карло він знайомиться з місіс Ван Гоппер та її молодою компаньйонкою. З часом між Максиміліаном і дівчиною спалахує почуття, і невдовзі вони одружуються.

"Синя Борода"

Французький фантастичний драматичний фільм 2009 року. Сюжет заснований на на класичній казці Шарля Перро "Синя Борода". Історія про сестер Марі-Катрін та Ганну, які змушені залишити католицьку школу після смерті батька. З цього моменту їм доведеться боротись за своє виживання.

"Синя Борода": дивіться онлайн трейлер фільму

Що подивитись, якщо не сподобався "Буремний перевал"?

Якщо ж вам не до смаку "Буремний перевал", можете обрати для перегляду інші фільми про кохання. Серед них такі:

"Інтерв'ю з вампіром",

"Виживуть тільки коханці",

"Сутінки",

"Що ми робимо у тінях"

Обирайте стрічку для перегляду та насоложуйтесь уже сьогодні.