Тож у матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку відгуків, які вже можна прочитати в мережі. Серед них – коментарі українських акторів та враження кіноманів. У матеріалі читайте подробиці та вирушайте до кінотеатру, аби скласти власне враження.
Що пишуть українці про фільм "Буремний перевал"?
У коментарях можна прочитати абсолютно різні відгуки. Чимало глядачів відзначають неймовірну вроду Марго Роббі, зазначаючи, що саме вона тримала увагу протягом усього фільму. Безперечно, стрічка вирізняється й естетичними кадрами, які захоплюють з першої хвилини.
Однак багатьох обурило те, що фільм суттєво відрізняється від книги, а також трактування основних ідей, які режисерка заклала у стрічці. Ось що пишуть українці у Threads:
- "Сьогодні ходили на фільм "Буремний перевал" з Марго Роббі, так от – такого крінжу я давно не бачила. Думали, що буде прикольно, бо класний акторський склад, але..."
- "Не розумію позитивних відгуків про цей фільм. Навіть не можу зрозуміти, для якої вікової категорії він знятий. Діалоги місцями просто дуже дурні. Книгу я не читала, але після перегляду вирішила коротко ознайомитися з сюжетом і зрозуміла, що фільм і книга – це дві паралельні історії, які між собою майже не пов'язані."
- "Єдине, що трохи рятувало фільм то це краса Марго."
- "Мені дуже сподобалось! Мурахи від кожного кадру."
- "З цього зробили якусь сексуально-аб'юзивну історію кохання, де єдиним адекватним героєм був її чоловік (Едгар). Його дії справді дорослі та адекватні, а діалоги з його участю більш вдалі й зрозумілі."
Українці про фільм "Буремний перевал" / Скриншот із соцмереж
Також у мережі можна прочитати відгуки українських акторів та відомих людей, які побували на допрем'єрному показі фільму. Ось що вони пишуть:
Я ніколи не плачу в кінотеатрах на людях. Мабуть, волію приховати свою вразливість. Учора цей фільм розбив мені серце – і, чесно, розбиває його й досі. Він нагадує перше кохання. Кохання, що змушує ненавидіти. Кохання, що дає надію. І кохання, яке приносить самотність у кімнаті, повній людей. І те, від чого я так довго тікала, вчора стало моїм дзеркалом на екрані,
– Тетяна Злова про фільм "Буремний перевал".
Надзвичайно красивий фільм, продуманий до деталей. Кожний кадр це картина. Багато символів. Чудова акторська гра! Висновок такий: не зволікайте, живіть зараз!,
– написала про стрічку Юлія Буйновська.
Фільм надзвичайний, пережила весь спектр емоцій від радості до неприйняття та спустошення. Марго Роббі просто неймовірна,
– написала про стрічку ексучасниця "Холостяка" Яна Андрієнко.
Очевидно, кожен сприймає стрічку по-своєму – і це добре. Якщо ви досі не бачили фільм "Буремний перевал", то в кінотеатрах вашого міста його вже можна переглянути та скласти власне враження.