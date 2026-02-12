Тож у матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку відгуків, які вже можна прочитати в мережі. Серед них – коментарі українських акторів та враження кіноманів. У матеріалі читайте подробиці та вирушайте до кінотеатру, аби скласти власне враження.

Що пишуть українці про фільм "Буремний перевал"?

У коментарях можна прочитати абсолютно різні відгуки. Чимало глядачів відзначають неймовірну вроду Марго Роббі, зазначаючи, що саме вона тримала увагу протягом усього фільму. Безперечно, стрічка вирізняється й естетичними кадрами, які захоплюють з першої хвилини.

Однак багатьох обурило те, що фільм суттєво відрізняється від книги, а також трактування основних ідей, які режисерка заклала у стрічці. Ось що пишуть українці у Threads:

"Сьогодні ходили на фільм "Буремний перевал" з Марго Роббі, так от – такого крінжу я давно не бачила. Думали, що буде прикольно, бо класний акторський склад, але..."

"Не розумію позитивних відгуків про цей фільм. Навіть не можу зрозуміти, для якої вікової категорії він знятий. Діалоги місцями просто дуже дурні. Книгу я не читала, але після перегляду вирішила коротко ознайомитися з сюжетом і зрозуміла, що фільм і книга – це дві паралельні історії, які між собою майже не пов'язані."

"Єдине, що трохи рятувало фільм то це краса Марго."

"Мені дуже сподобалось! Мурахи від кожного кадру."

"З цього зробили якусь сексуально-аб'юзивну історію кохання, де єдиним адекватним героєм був її чоловік (Едгар). Його дії справді дорослі та адекватні, а діалоги з його участю більш вдалі й зрозумілі."



Українці про фільм "Буремний перевал" / Скриншот із соцмереж

Також у мережі можна прочитати відгуки українських акторів та відомих людей, які побували на допрем'єрному показі фільму. Ось що вони пишуть:

Я ніколи не плачу в кінотеатрах на людях. Мабуть, волію приховати свою вразливість. Учора цей фільм розбив мені серце – і, чесно, розбиває його й досі. Він нагадує перше кохання. Кохання, що змушує ненавидіти. Кохання, що дає надію. І кохання, яке приносить самотність у кімнаті, повній людей. І те, від чого я так довго тікала, вчора стало моїм дзеркалом на екрані,

– Тетяна Злова про фільм "Буремний перевал".

Надзвичайно красивий фільм, продуманий до деталей. Кожний кадр це картина. Багато символів. Чудова акторська гра! Висновок такий: не зволікайте, живіть зараз!,

– написала про стрічку Юлія Буйновська.

Фільм надзвичайний, пережила весь спектр емоцій від радості до неприйняття та спустошення. Марго Роббі просто неймовірна,

– написала про стрічку ексучасниця "Холостяка" Яна Андрієнко.

Очевидно, кожен сприймає стрічку по-своєму – і це добре. Якщо ви досі не бачили фільм "Буремний перевал", то в кінотеатрах вашого міста його вже можна переглянути та скласти власне враження.