У матеріалі 24 Каналу читайте про 3 старі фільми від Disney. Їх якраз можна подивитись цими вихідними.

Добірка старих фільмів від Disney

"Шкільний мюзикл" (2006)

Трой Болтон – шкільна зірка, капітан баскетбольної команди, а Габріелла Монтес – відмінниця. Якось вони вирішують пройти прослуховування у шкільний мюзикл.

Друзі школярів не в захваті. Вони вважають, що Трою потрібно зосередитись на команді, а Габріелла повинна взяти участь в олімпіаді. Попри перешкоди, дівчина і хлопець хочуть досягти мети.

"Шкільний мюзикл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рок-табір" (2008)

Рок-зірка Шейн відправляється у літній табір для дітей, які цікавляться музикою. Хлопець стає їхнім наставником, тож повинен проявити розсудливість і відмовитись від свого іміджу і звичок. Якось він зустрічає Мічі – дівчину з прекрасним голосом, в якої є мрія – стати відомою співачкою.

"Рок-табір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Неймовірні пригоди Шарпей" (2011)

Це спін-офф фільму "Шкільний мюзикл". У центрі сюжету – Шарпей Еванс, яка мріє про велику сцену. Якось вона відправляється до Нью-Йорка, щоб пройти прослуховування у бродвейське шоу. Дівчина впевнена, що успіх близько, проте виявляється, що продюсерам потрібна її собака.

"Неймовірні пригоди Шарпей": дивіться онлайн трейлер фільму