Зрители без ума от просмотра: какой украинский фильм сегодня является самым популярным на Netflix

Стриминговая платформа Netflix регулярно обновляет список самых популярных фильмов и сериалов, которые больше всего просматриваются украинскими зрителями. На этой неделе список пополнился особым событием – украинский фильм, который возглавил рейтинг.

Речь идет о любимом хорроре "Конотопская ведьма", который недавно стал настоящим кассовым хитом в кинотеатрах и теперь получил новый успех среди онлайн-зрителей. Этот фильм, сочетающий элементы ужасов, украинской мифологии и исторических мотивов, произвел настоящий фурор в кинопрокате, собирая рекордные кассовые сборы и приобретая популярность среди зрителей.

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"Конотопская ведьма" – самый популярный фильм на Netflix: подробности

Теперь, когда фильм стал доступным для просмотра на Netflix, он снова привлек внимание широкой аудитории, а украинцы снова выбирают его для просмотра.

“Конотопская ведьма” уже получила статус культовой ленты, а ее успех в кинотеатрах стал важным сигналом для украинского кинематографа, что национальные фильмы могут приобретать популярность и за пределами Украины. Поскольку фильм теперь доступен для просмотра в онлайн-формате, он продолжает свое "триумфальное" восхождение на платформе Netflix, став фаворитом среди зрителей, которые ищут новые и захватывающие истории в жанре хоррор.



Фильм "Конотопская ведьма" на Netflix / Фото Netflix

"Конотопская ведьма" всего лишь неделю возглавляет рейтинг самых популярных фильмов на Netflix, но уже сейчас можно сказать, что интерес к этой ленте только растет.

Несмотря на то, что фильм находится на платформе лишь короткое время, его популярность среди украинских зрителей и не только набирает обороты. Это позволяет с гордостью сказать, что "Конотопская ведьма" не просто попала в топ, но и обогнала другие кинокартины мирового уровня, которые обычно доминируют в этом списке. Так, именно украинский фильм, создан отечественными кинематографистами, обошел по популярности большие голливудские хиты и получил признание на международном уровне.

О чем сюжет "Конотопской ведьмы"

Согласно сюжету, история рассказывает о древней ведьме из Конотопа, которая много лет назад отказалась от своих магических сил, чтобы жить обычной жизнью вместе с любимым парнем. Ее любовь была настолько сильной, что она решила оставить прошлое и отказаться от своего темного наследия, надеясь на мирное и счастливое будущее.

Но все меняется с началом войны, когда русские солдаты захватывают Конотоп и безжалостно убивают ее жениха. Страх, боль и отчаяние переполняют ее душу, и в тот момент, когда она теряет последнюю надежду, она решает вернуть свои силы. Просыпается ее древняя магия, и с ней – страстное желание мести.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

Ведьма, которая ранее отказалась от своей темной сути, возвращается к ней с яростью, набирающей силу с каждым вдохом. Она начинает совершать ужасные и кровавые акты мести: жестокая кара накрывает тех, кто убил ее возлюбленного. Ее чары стали могущественными и непредсказуемыми, и ни один из врагов не может избежать кары. Каждый, кто коснулся ее жениха, ощущает всю силу и жестокость ее магии – тела солдат превращаются в обезображенные руины, а их души мучают невидимые силы, которых они никогда не смогут представить.

Ведьма, на пороге безумия от потери, выполняет свою присягу мести не только за себя, но и за все то, что ее народ пережил от рук врагов.