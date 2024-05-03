Работал на кухне и волонтерил: где сейчас актер Константин Корецкий

Константин Корецкий – узнаваемый украинский актер. В его кинодоработке немало ролей, в частности зрители помнят его по участию в проектах "Детский охранник", "Авантюра на двоих", "Мама".

Константин Корецкий с начала полномасштабного вторжения четко заявил о своей проукраинской позиции. Кино 24 расскажет, где сейчас актер и снимался ли в проектах во время большой войны.

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Где сейчас Константин Корецкий

Актер остался в Украине и с начала полномасштабного вторжения активно волонтерит. На своей странице в социальной сети он часто распространял сообщения со сборами для нужд Вооруженных Сил Украины, что делает до сих пор.

В конце февраля 2022 года актер с женой актрисой Натальей Корецкой и их дочерью присоединились к социальному проекту "Паляниця". Основная цель этого проекта была – накормить пожилых людей и военных. Так, семья Корецких начала работать на кухне.

Также актер играл в футбольном матче в поддержку ВСУ. Он состоялся между сборными Актеров Украины и Ветеранами Сборной Украины.

Константин неоднократно работал на съемочной площадке с российскими актерами, которые заработали себе славу, и даже больше "сделали свое имя", работая в украинском кинематографе. Так, в начале марта 2022 года он вместе с женой присоединились к своим украинским коллегам и записали видеообращение к актерам из России. Они призвали их не молчать о тех зверствах и действиях, которые совершила российская армия и глава Кремля Путин.

"Надо популяризировать украинский"

Актер в комментарии телеканалу D1 рассказывал, что почти всю свою жизнь говорил на русском, но он знает украинский и отметил, что первое, что он сделал, когда началась война, перевел все свои гаджеты на соловьиный. По мнению Константина, надо популяризировать украинский и увеличивать украиноязычный контент.

Константин также высказал мнение и относительно будущего украинского кинематографа и вообще украинской культуры. Свое мнение актер объяснил метафорически, однако достаточно понятно.

Украинская культура будет ящерицей, которая отрастит вновь свой хвост, свои потерянные конечности, которые обрубали советская власть, российская власть до этого и что мы из маленькой ящерицы превратимся в динозавра, которого будут ценить и, за которым будет наблюдать весь мир,

– подчеркнул актер.

Актерская работа во время войны

В октябре 2023 года на украинских кранах состоялась премьера мини-сериала "Ботоферма". К слову, по сюжету сериал расскажет о тайных инструментах вражеской пропаганды, которые пытались расшатать Украину изнутри и проложить путь вторжению.

Именно в этом сериале одну из главных ролей сыграл Константин Корецкий.

Также актер снялся в ленте "Юрик", которая рассказывает историю обычной украинской семьи из Мариуполя, которая боролась за право жить во время войны. Впрочем, мнения украинцев после просмотра этого фильма разделились: кого-то картина настолько впечатляет, что не может смотреть ее без слез, а другую часть украинцев лента возмутила.