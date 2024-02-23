В голове там вата, – украинский актер вспомнил, как работал с предательницей Оксаной Байрак

Украинский актер Константин Костышин сегодня является одним из тех художников, которые заменили творчество на фронт и защищает нашу землю. Будучи актером, он снимался во многих культовых лентах и сотрудничал со многими режиссерами.

В частности, в кинобиографии Константина есть роли в фильмах известной ранее Оксаны Байрак. После начала большой войны она сбежала в Россию и сейчас снимает фильмы для пропагандистских телеканалов.

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Константин Костышин вспомнил об Оксане Байрак

Актер рассказал, что несколько раз снимался в фильмах Байрак, но это были эпизодические роли. Говорит, тогда она пыталась выдавать любезность к нему и даже сделала небольшой подарок после одного из съемочных дней. Впрочем, кроме приветливости, Константин замечал еще кое-что.

Но вместе с тем, видел не только любезность, но и другое – она предпочитала работать с российскими актерами. И не только она – немало продюсеров считали, что наши актеры – это что-то такое себе, а вот русские – это же крутая школа,

– рассказал Костышин.



Оксана Байрак / Фото из инстаграма режиссера

Актер добавляет, что не следил за ее творчеством, но то, что точно понятно для всех – Байрак искренне восхищалась россиянами.

Помню, даже какое-то письмо писала в поддержку Дмитрия Харатьяна, когда тому запретили въезд в Украину. В голове там вата, которая, к сожалению, размножалась. А со временем – проявилась ее позиция,

– вспомнил Константин.

Оксана Байрак сбежала в Россию

В 2022 году Байрак высмеяла украинских артистов, которые выехали из страны во время войны, назвав их "крысами". Она выражала гордость, что якобы остается в Одессе. Однако вскоре сама режиссер сбежала в Россию.

Бегство режиссера в Россию не является неожиданностью. Байрак всегда открыто выражала свою приверженность Кремлю и России. Уже в 2004 году она впервые высказалась против Майдана, в 2006 году приняла участие в выборах в Верховную Раду от "Партии Путинской политики", а в 2014 году выразила позицию против "Евромайдана". После этого она систематически выступала против процесса декоммунизации и дерусификации.