Еще один украинский актер вступил в ряды ВСУ: где сейчас Константин Костышин

Еще один популярный украинский актер сменил сцену на фронт, а костюмы и реквизиты на оружие в руках. Популярному украинскому актеру Константину Костышину поступила повестка и он стал на защиту Украины.

Узнайте в материале, когда мобилизовался актер, где он сейчас и что рассказывает о своей службе.

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Константин Костышин вступил в ряды ВСУ

Актер мобилизовался в Вооруженные Силы Украины осенью прошлого года, однако в течение длительного времени удерживал это в тайне. Сейчас артист выполняет воинский долг на южном направлении фронта, однако точное местонахождение не может разглашать.

В целях безопасности рассказывать не могу. У меня прекрасный коллектив. Доволен окружением, реально – очень хорошие ребята. Время от времени в армии удивляются: "Ой, вы же артист?",

– рассказывает Костышин.



Константин Костышин пошел в ВСУ / Фото из фейсбука актера

Родные Константина выразили понимание относительно его мобилизации, но, как и все люди, они, конечно, очень переживали. Дочь Иванка выразила свои чувства, сказав: "Не хочу, чтобы ты шел на войну". Однако в то же время она очень гордится своим отцом.

"У нас есть правило: утром звоню маме и сестре, а после обеда – жене. Потому что много всего по службе за день, нельзя так спокойно сесть и поговорить, а хочется. С самого утра и почти до ночи, так получается, что я занят", – рассказал актер.

Константин Костышин успевает еще и играть в театре

В середине февраля актер впервые получил отпуск и, приехав в Киев, даже успел принять участие в спектакле.

Мне удалось выйти на сцену. Нарочно подгадал отпуск под наш спектакль "Играем в дурака". Давно ее не играли, этот спектакль, и вот я снова погрузился в это пространство. Приятно было,

– поделился актер.