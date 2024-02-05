5 высокорейтинговых корейских дорам, от которых невозможно оторваться

В течение последних десяти лет корейские дорамы успешно завоевали популярность во многих странах мира. Эти сериалы поражают многообразием жанров: от захватывающих детективных сюжетов до боевиков и романтических приключений.

Выбирайте в материале 24 Канала ту ленту, которая нравится больше всего. Окунитесь в мир корейского кино, который точно вас захватит.

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Лучшие корейские дорамы последних лет

"Нормально быть ненормальным"

Сюжет рассказывает о работнике психиатрической больницы, который вынужден ухаживать за своим особым братом, и об известной детской писательнице с диссоциальным расстройством личности. Однако где-то между трудностями зашпорталась любовь.

"Нормально быть ненормальным": смотрите онлайн трейлер сериала

"Итавон класс"

Обычный юноша, после конфликта с сыном владельца крупного ресторанного империума, сталкивается с личной трагедией. Пак Се Рой потерял своего отца и свободу, но пришло время для расплаты. Находясь за решеткой, он разрабатывает сложный план мести, чтобы ближайшим образом приблизиться к своему врагу.

"Итавон класс": смотрите онлайн трейлер сериала

"Королевство зомби"

Королевство Чосон испытывает последствия разрушительной войны, что приводит к тяжелым страданиям среди жителей. Сообщение о смерти правителя становится тяжелым ударом, однако советник Чо выбирает скрыть ужасную правду. Оказывается, что король вернулся в мир живых в виде кровожадного чудовища, которое ежедневно требует жертв для своего выживания.

"Королевство зомби": смотрите онлайн трейлер сериала

"Отель "Дель Луна""

Чан Ман Воль, которая долгое время возглавляла отель, решает передать должность своему преемнику. В отеле происходят загадочные события, связанные с блужданием душ, поэтому Ман Воль очень серьезно относится к выбору.

Она заключает сделку с мужчиной, который переходит в мир усопших, обещая передать ей своего взрослого сына. Однако этот парень, по имени Ку Чхан Сон, не рад идее работать в этом странном месте.

"Отель "Дель Луна"": смотрите онлайн трейлер сериала

"Незапланированная любовь"

Сери Юн, одаренная руководительница двух крупных семейных корпораций в Сеуле, вызывает зависть своих приемных братьев. Во время полета на параплане она попадает в сильный циклон и вынуждена выполнить аварийную посадку на территории Северной Кореи. Сери испытывает желание тайно пересечь границу и вернуться к своему роду. С этого момента начинаются настоящие приключения.

"Незапланированная любовь": смотрите онлайн трейлер сериала