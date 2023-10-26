Это картина, основанная на реальных исторических событиях. В ней повествуется о восстании кельтского племени Икенов под руководством королевы Боудики против римских захватчиков, состоявшемся в 60 году нашей эры. Детальнее о фильме и почему его стоит посмотреть – читайте дальше в материале 24 Канала.

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Главное о фильме "Королева Боудика" с Ольгой Куриленко

Год: 2023

Страна: Великобритания

Жанр: экшн, драма

Режиссер: Джесси Джонсон

В главных ролях: Ольга Куриленко, Клайв Штанден, Ник Моран, Рита Тушингем, Джеймс Фолкнер, Люси Мартин

Возраст: 16+

В 60-м году нашей эры на Британских островах обитали кельтские племена Икени. Их король Прасутаг долгое время являлся римским трибутарием. Убив своего сюзника, римляне решили посягнуть на его земле. Единственной наследницей короля является его жена – королева Боудика. После смерти короля она остается один на один с врагом. Боудика, которую сыграла украинская актриса Ольга Куриленко, стала той женщиной, которая осмелилась противостоять бесчисленной армии Римской империи.

"Королева Боудика": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссером и сценаристом этой ленты стал Джесси Джонсон. За время своей карьеры он принял участие в создании 38 фильмов. Это первая кинокартина Джонсона, которую он снял на основе исторических событий. Главную роль сыграла голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.

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В начале полномасштабной войны России против Украины Ольга поддержала украинцев, однако через несколько дней обнародовала неоднозначное сообщение, в котором выразила свою позицию. Смутило то, что актриса не вспомнила ни об агрессии, ни о потерях украинского населения. Куриленко вроде "укусила" российская пропаганда и она "спела" о братских народах и "мире во всем мире".

В отличие от других голливудских актеров Куриленко не приезжала в Украину, редко вспоминает о войне. Интересно, как украинцы оценят новый фильм с Ольгой, который стал одним из самых ожидаемых в этом году.