Королева Шарлотта и принц Георг: реальная история любви, которую не показали в сериале Netflix

Королева Шарлотта и король Георг III всегда находились в центре внимания известных историков и писателей. После премьеры сиквела "Бриджертонов", многие заинтересовались их браком, отношениями и семейной жизнью.

Однако, каковы на самом деле отношения между королевой Шарлоттой и королем Георгом? В материале 24 Канала мы рассмотрим некоторые аспекты их жизни, которые не показали в сериале "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".

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"Королева Шарлотта: История Бриджертонов" и историческая вероятность

Сериал от Netflix "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" – выдумка, но с реальными персонажами. В нем показали некоторые исторические факты, но отношения между королем и королевой изображены несколько преувеличенными для драматического эффекта.

Брак королевы Шарлотты и короля Георга III

Королева Шарлотта и король Георг III поженились в 1761 году, когда ей было 17, а ему 22 года. Георг III был королем Великобритании и Ирландии с 1760 по 1820 год. Пара действительно познакомилась в день своей свадьбы, как и в сериале, но мы никогда не узнаем, пыталась ли Шарлотта перелезть через стену, когда они впервые встретились.

Согласно некоторым источникам, Георг III и Шарлотта действительно влюбились друг в друга. Король говорил: "Королева – мой врач, и никто не может иметь лучшего; она – мой друг, и никто не может иметь лучшего". К тому же Георг III был первым монархом в своей семье, не заводившим любовниц.

Однако есть и другие мнения, что их отношения были более формальными и прохладными, тем более, что у Георга III были определенные проблемы со здоровьем.

Историки и ученые имеют разные теории его диагноза, но Георг III (роль которого в сериале "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" сыграл Кори Милкрист) имел задокументированные приступы психической болезни, и в конце концов его старший сын Джордж перенял правление вместо своего недееспособного отца как принц-регент. Принц Джордж позже стал королем Георгом IV, когда скончался его отец.

Король Георг III говорит в сериале следующую фразу: "Я рожден для счастья или несчастья великой нации и, следовательно, часто вынужден действовать вопреки своим страстям". Это подлинная цитата британского короля.



Принц Георг в сериале / Netflix

Семейная жизнь пары

У Шарлотты и Георга III было 15 детей, 13 из которых дожили до совершеннолетия. Они были известны как любящая и дружная семья. Шарлотта также оказала большое влияние на Георга III, и он доверял ее советам по политическим и социальным вопросам.

Известно, что Королева Шарлотта известна своей любовью к искусству и благотворительности. Она поддерживала своего учителя музыки Иоганна Кристиана Баха и Вольфганга Моцарта, который написал одно из своих произведений в ее честь, когда ему было всего 8 лет. Момент первой встречи мы видим в сериале, когда королеве 17 лет. Впрочем, на самом деле это произошло через три года после ее коронации с королем Георгом III, в 1764 году. Королеве Шарлотте было тогда 20.



Королева Шарлотта в сериале / Netflix

На реальных кадрах королева Шарлотта имеет светлую кожу. Ведь нет конкретных доказательств того, что королева Шарлотта была темнокожей. Эта тема все еще вызывает спор среди историков.



Королева Шарлотта и принц Георг вместе с детьми / Wikimedia Commons

Один из сыновей Шарлотты и Георга ждет ребенка в конце сериала. Исторически это действительно так. У четвёртого сына королевской пары, принца Эдуарда и его немецкой жены принцессы Виктории родится дочь Виктория. И, как вы уже догадались, она станет королевой Викторией. Впрочем, Эдварду на момент рождения дочери было 51 год, а в сериале его сыграл молодой актер Джек Майкл Стейси. Кроме того, он умер, когда Виктория была еще младенцем.



Джек Майкл Стэйси в сериале / Netflix

Рейтинг сериала

Стоит также отметить, что "Кородлевая Шарлотта" получила 91% одобрительных отзывов на вебсайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes. Зрители уверяют, это "яркий роман между двумя интереснейшими персонажами саги о Бриджертонах, он лишь совершенствует сюжет основного сериала".

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер