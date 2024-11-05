Покойную Елизавету II покажут в новом фильме: о какой ленте идет речь

Покойная королева Елизавета II появится в новом фильме "Паддингтон в Перу". Премьера ленты состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SBS News. Это станет особым моментом для поклонников королевской семьи и любителей кино, ведь образ монаршей особы будет представлен на большом экране после ее смерти.

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Покойную Елизавету II покажут в новом фильме

Отмечается, что изображение королевы Елизаветы II в новом фильме "Паддингтон в Перу" получило королевскую печать одобрения от Букингемского дворца. Это свидетельствует о том, что фильм действительно соответствует королевским стандартам и традициям, что является важным элементом для любого проекта, который связан с королевской семьей.

Я думаю, что это просто продемонстрировало, как покойная королева использовала шансы, а также имела это необыкновенное чувство юмора. Эскиз Паддингтона, который она сделала на своем платиновом юбилее, показал это дерзкое чувство юмора и ее готовность поставить свою страну выше себя,

– рассказала бывшая пресс-секретарь королевы Айлза Андерсон.

Один из моментов, где появляется королева, – это сцена из скетча, в котором Паддингтон и ее Величество пьют чай в Букингемском дворце. Эта сцена имеет комический, но теплый характер, ведь королева, сидя с мишкой, достает из своей сумочки бутерброд с мармеладом и с улыбкой говорит Паддингтону:

"Я оставляю свой здесь – на потом".

Елизавету II покажут в фильме "Паддингтон в Перу": смотрите видео онлайн

Рози Элисон, сопродюсер фильма "Паддингтон в Перу", поделилась, что королевская семья с радостью поддержала идею появления камео королевы Елизаветы II в картине. По ее словам, это решение было принято с большим энтузиазмом, и сам процесс получения одобрения со стороны королевской семьи прошел очень позитивно.