"Корона" 5 сезон: Элизабет Дебики спутали с принцессой Дианой – поклонники сериала поражены

На новых фотографиях, которые представило издание Vogue актрису Элизабет Дебики трудно отличить от реальных фото с принцессой Уэльской. Поклонники сериала под впечатлением от такого сходства – подробнее на Кино 24.

На кадрах, которыми поделились в Vogue, актриса Элизабет Дебики позирует на яхте с коллегой по съемочной площадке Домиником Уэстом. Актриса исполнит роль принцессы Дианы в пятом сезоне сериала "Корона" от Netflix. Доминик Уэст выступит в роли принца Чарльза, ее мужа.

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состоится на стриминговой платформе Netflix вОб этом говорится в видеоприглашении от Имельды Стонтон, которая исполнит роль королевы Елизаветы II.

По данным Vogue, актеры, вероятно, воссоздают поездку принца Чарльза и принцессы Дианы в Италию в 1991 году вместе с сыновьями принцами Уильямом и Гарри. Именно в том году супруги праздновали 10-тый юбилей с даты свадьбы и за месяц до объявления о громком разводе.

Дебики одета в обтягивающий силуэт платья с цветочным принтом, а Уэст в твидовом коричневом костюме, галстук и очки-авиаторы.



Элизабет Дебики и Доминик Уэст / Фото со страницы Vogue в инстаграме

Как отреагировали соцсети на фото

Поклонники сериала разделили восторг в комментариях под публикацией на инстаграм-странице журнала Vogue. Больше всего пользователей сети поразило сходство Дебики с принцессой Уэльской, ведь кое-кто даже не увидел разницы между фотографиями: "О Боже! Мне надо было посмотреть два раза, она очень похожа на Диану", "О Боже! Я думала это принцесса Диана!", "Я думала это Диана пока не прочитала описание", "Подождите, это не Диана. Вау!".



Принцесса Диана / Фото со страницы Vogue в инстаграме

В то время как Доминика Уэста пользователи сочли "слишком красивым" для того, чтобы играть принца Чарльза.