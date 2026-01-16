3 новых мини-сериала, которые удобно смотреть на телефоне

Мини-сериалы идеально подходят для сложного времени, в котором живут украинцы. Их можно скачать на смартфон и смотреть, когда нет света, или же включить в дороге.

24 Канал расскажет о мини-сериалах, которые удобно смотреть на телефоне. Среди них есть новый украинский сериал "Тихая Нава" с Александром Рудинским в главной роли – это детективный триллер в стиле true crime.

Какие новые мини-сериалы стоит посмотреть?

"Похищенная девушка"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.3/10

Сериал снят по мотивам романа "Кукла" Холли Овертон. Это история о Лили, которую похищает учитель, влившийся к ней в доверие. Через пять лет девушка сбегает и возвращается домой. Однако за это время ее семья очень изменилась.

"Амадей"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 4.9/10

В сериале рассказывается об австралийских композиторах Вольфганге Амадее Моцарте и Антонио Сальери, которых на экране воплотили Уилл Шарп и Пол Беттани. Жену Моцарта, Констанцу, сыграла Габриэль Криви.

"Тихая Нава"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 9.8/10

События сериала разворачиваются в небольшом городке Тихая Нава. Молодой юрист Адам Юшкевич и его невеста Инна приезжают туда, чтобы отдохнуть. После ссоры девушка отправляется на поиски любимого и становится жертвой изнасилования. Полиция не собирается должным образом расследовать дело, а под подозрение Анны попадает Адам. Отношения пары трещат по швам, но он стремится найти виновных.

Впоследствии в городе происходит изнасилование и убийство. Адам начинает борьбу с системой, где вместо правды действуют равнодушие, фальсификации и замалчивания, а жертв оставляют наедине с травмой.

