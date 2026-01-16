3 новых мини-сериала, которые удобно смотреть на телефоне
- Минисериалы, такие как "Тихая Нава", "Похищенная девушка", и "Амадей", удобно смотреть на телефоне.
- "Тихая Нава" – украинский детективный триллер с высоким рейтингом 9.8/10 на IMDb, рассказывающий о борьбе с несправедливостью в маленьком городке.
Мини-сериалы идеально подходят для сложного времени, в котором живут украинцы. Их можно скачать на смартфон и смотреть, когда нет света, или же включить в дороге.
24 Канал расскажет о мини-сериалах, которые удобно смотреть на телефоне. Среди них есть новый украинский сериал "Тихая Нава" с Александром Рудинским в главной роли – это детективный триллер в стиле true crime.
Какие новые мини-сериалы стоит посмотреть?
"Похищенная девушка"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Сериал снят по мотивам романа "Кукла" Холли Овертон. Это история о Лили, которую похищает учитель, влившийся к ней в доверие. Через пять лет девушка сбегает и возвращается домой. Однако за это время ее семья очень изменилась.
"Похищенная девушка": смотрите онлайн трейлер сериала
"Амадей"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 5
- Рейтинг IMDb: 4.9/10
В сериале рассказывается об австралийских композиторах Вольфганге Амадее Моцарте и Антонио Сальери, которых на экране воплотили Уилл Шарп и Пол Беттани. Жену Моцарта, Констанцу, сыграла Габриэль Криви.
"Амадей": смотрите онлайн трейлер сериала
"Тихая Нава"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 9.8/10
События сериала разворачиваются в небольшом городке Тихая Нава. Молодой юрист Адам Юшкевич и его невеста Инна приезжают туда, чтобы отдохнуть. После ссоры девушка отправляется на поиски любимого и становится жертвой изнасилования. Полиция не собирается должным образом расследовать дело, а под подозрение Анны попадает Адам. Отношения пары трещат по швам, но он стремится найти виновных.
Впоследствии в городе происходит изнасилование и убийство. Адам начинает борьбу с системой, где вместо правды действуют равнодушие, фальсификации и замалчивания, а жертв оставляют наедине с травмой.
"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала