На одном дыхании: 5 сериалов, которые можно посмотреть за выходные

Есть люди, которые не любят смотреть длинные сериалы, а хотят проглотить один или несколько сезонов за выходные. Ведь у них только тогда есть время для такого занятия.

Редакция Кино 24 собрала сериалы, которые можно посмотреть за субботу и воскресенье, а то и за вечер. Поэтому находите ленту, которой сможете разбавить эти выходные.

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"Ход королевы"

В главной роли – непревзойденная Аня Тейлор-Джой, которая полюбилась зрителям со всего мира. Из сериала вы узнаете об Элизабет Гармон – очень умной девушке, которая стремится получить звание лучшей шахматистки. В то же время у нее есть проблемы с алкоголем и наркотиками, кроме того, – нестабильное эмоциональное состояние. Просмотрев ленту, вы окунетесь в эпоху 1950-1960-х годов.

"Ход королевы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Падение дома Ашеров"

Родерик Ашер является генеральным директором фармацевтической корпорации, которая известна своими коррупционными схемами. Вместе с сестрой он достиг власти и безумного богатства, благодаря семейному бизнесу. Семья избавлялась от конкурентов и вела нечистые дела, чтобы достичь успеха. Вдруг родственники начинают умирать – один за другим и неизвестно как. За дело берется следователь, по имени Огюст Дюпен, который разгадывает тайны дома Ашеров.

"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала

"Весь невидимый нам свет"

В сериале показательный период Второй мировой войны. Нацисты захватывают власть в Париже, поэтому Даниэль Леблан вместе с дочерью убегает. Девочка носит имя Мари-Лора и не видит. Семья отправляется к своему родственнику, который живет в городе Сен-Мало. Там также проживает Вернер Пефинг – мужчина, который не имеет родителей и увлекается радиотехникой. Как-то Мари-Лора решает, что будет вести передачи, которые направлены против нацистов. Тем временем за ней подкарауливает Вернер.

"Весь невидимый нам свет": смотрите онлайн трейлер сериала

"Уроки химии"

События сериала происходят в 1950-х годах. Элизабет Зотт – талантливый химик, которая работает в научно-исследовательском институте. Однако она только готовит кофе для своих коллег и выполняет похожие будничные дела. Придается к экспериментам женщина только ночью. Однажды Элизабет решает уволиться с работы и начинает вести кулинарное шоу, которое смотрят домохозяйки. Она использует этот шанс, чтобы привить женщинам любовь к науке, поскольку зрительниц довольно много.

Кстати Известные кинопроекты с Алиссой Милано, которая поддержала Украину и стала амбассадором UNITED24

"Уроки химии": смотрите онлайн трейлер сериала

"Анатомия скандала"

Софи вышла замуж за богатого и знатного политика, по имени Джеймс. Поэтому семья не имеет проблем с деньгами и живет комфортно. Однако вскоре происходят события, которые переворачивают обыденность с ног на голову. Джеймс становится виновником ужасного преступления. Теперь Софи должна решить: не согласиться с обвинениями или пойти против своего мужа.

"Анатомия скандала": смотрите онлайн трейлер сериала

В нашей подборке вы найдете действительно захватывающие сериалы, от которых не сможете оторваться. Хорошие вечера и удачные выходные – гарантированы!