Не будут отпускать до конца: 4 лучших мини-сериала, которые можно посмотреть за ночь

Выбирая сериал, существует бесконечное количество вариантов – разнообразные жанры, категории и стилистика. Сузить выбор можно по длине сериала, ведь не каждый хочет просматривать многосезонные проекты с сотнями эпизодов.

24 Канал предлагает подборку коротких сериалов, которые можно посмотреть всего за одну ночь. Они захватят ваше внимание от самого начала до конца, и каждый эпизод будет стоить внимания.

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"Уборщица. История матери-одиночки"

Количество серий: 10

В центре сюжета – одинокая мать Алекс, которая после побега от мужа наконец-то находит работу и готова быть горничной. Она хочет содержать себя и маленькую дочь, но и развиваться в деле, которое любит. Поэтому Алекс ждут разные повороты судьбы и интересные события.

Главная героиня вдохновляет – с несколькими долларами в кармане, с ребенком на руках и сверхсложными обстоятельствами ей удается спасаться от трудностей и находить счастливые моменты.

"Уборщица. История матери-одиночки": смотрите трейлер онлайн

"Общество"

Количество серий: 10

Группа молодых людей внезапно оказывается в копии их родного городка в Англии. Здесь все так же, кроме того, что в городе нет ни одного взрослого. Для подростков это только радость, ведь теперь они могут развлекаться на полную. Но на замену беззаботности приходит жестокость, паника и борьба за выживание.

Сериал будет симпатизировать многим из-за правдоподобности героев и их разнообразные характеры. Здесь бушует множество эмоций, ведь таинственное событие разгадать крайне сложно.

"Общество": смотрите трейлер онлайн

"Ход королевы"

Количество серий: 7

Драматический сериал рассказывает историю гениальной шахматистки Элизабет, которая хочет стать лучшей в мире. Несмотря на то ей приходится бороться с эмоциональными проблемами и зависимостями.

Сериал показывает, что стоит за людьми, в которых есть слава и признание. В течение просмотра героиня помогает познать ее и самого себя.

"Ход королевы": смотрите трейлер онлайн

"Когда нас видят"

Количество серий: 4

Сериал основан на событиях судебного следствия в США в 1989 году, которые прозвали как "дело пятерки из Центрального парка". Пятеро афро- и латиноамериканцев несправедливо осудили за изнасилование 28-летней девушки. Настоящий преступник раскрыл правду только годами спустя.

Сложный и болезненный сериал поднимает важные темы, показывает коррупционную систему правосудия и манипуляции.

"Когда нас видят": смотрите трейлер онлайн